WD Elements Portable: taglio da 5TB scontato del 43%

Se hai bisogno di tanto spazio d’archiviazione in un formato compatto per il tuo archivio multimediale e per i backup di Time Machine, ecco la soluzione che fa per te. WD 5TB Elements Portable è un Hard Disk esterno portatile, solo per oggi scontato del 43%. Lo paghi solo 103€ e spiccioli.

Il WD 5TB Elements è un hard disk esterno portatile che offre una grande capacità di archiviazione, una velocità di trasferimento dati elevata e una compatibilità con i dispositivi USB 2.0 e USB 3.0. Il disco è pre-formattato per Windows, ma basta inizializzarlo per Mac con Utility Disco e il gioco è fatto.

Tra le sue caratteristiche segnaliamo:

Design leggero e compatto

Qualità e affidabilità tipiche di WD

Possibilità di migliorare le prestazioni del PC liberando spazio sul disco interno

Le recensioni degli utenti su Amazon sono in gran parte positive, con una valutazione media di 4,7 su 5 stelle. Gli aspetti più apprezzati sono la facilità d’uso, la silenziosità e il rapporto qualità-prezzo.

Con uno spazio da 5 TB in un design leggero, puoi portare con te tutte le foto, i video, la musica e altri file ovunque tu vada. Puoi usarlo per liberare spazio sul tuo Mac e renderlo così più veloce. In base ai test, questa unità raggiunge velocità di lettura scrittura sequenziale di oltre 100 MB/secondo. Non male per un hard disk tradizionale.

Acquista WD 5TB Elements Portable a 105€

