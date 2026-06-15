watchOS 27, Apple restringe la compatibilità: quali Apple Watch riceveranno l’aggiornamento

L’aggiornamento arriverà solo su sei modelli, tutti recenti, per portare sul polso le nuove funzioni software, comprese quelle legate ad Apple Intelligence.

Secondo l’elenco aggiornato da Apple e ripreso dalla stampa specializzata, watchOS 27 sarà disponibile per Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Series 11. In sostanza, chi ha un Apple Watch Series 9 o un modello più recente potrà installare l’update quando sarà rilasciato per tutti.

È una scelta più rigida rispetto al passato. Non c’entra solo l’età dei dispositivi: Apple ha legato le nuove funzioni a una maggiore potenza e a una migliore integrazione con i servizi intelligenti del suo ecosistema. Detto in modo semplice, non tutti gli orologi ancora molto usati dagli utenti potranno reggere il passo con watchOS 27.

watchOS 27, i sei Apple Watch che riceveranno l’aggiornamento

Più della lista dei modelli compatibili, a far discutere è l’esclusione di Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra 1. Non sono certo prodotti vecchissimi. Restano fuori anche Apple Watch Series 7, Series 6, SE 2 e modelli precedenti, ma lì lo stop era più prevedibile. Per Series 8 e Ultra 1, invece, il discorso cambia.

Il caso più evidente è quello di Apple Watch Ultra 1, nato come modello robusto, costoso e pensato per durare. Si ferma prima di quanto molti si aspettassero. Lo stesso vale per Series 8, ancora molto presente nel mercato dell’usato e del ricondizionato. “È un taglio più netto del solito”, è il commento che gira tra forum e siti di settore, anche perché negli anni Apple aveva spesso tenuto più larga la finestra degli aggiornamenti per i suoi smartwatch.

Da Cupertino, almeno nelle prime comunicazioni, non sono arrivati dettagli precisi sui limiti tecnici che hanno portato a questa esclusione. Il punto però è chiaro: con watchOS 27 la soglia della compatibilità si sposta in avanti, lasciando fuori anche dispositivi ancora recenti.

Apple Intelligence, Liquid Glass e batteria: le novità di watchOS 27

Il centro di watchOS 27 è l’arrivo più deciso di Apple Intelligence su Apple Watch. Dopo strumenti come Workout Buddy, introdotti nel 2025, Apple porta più funzioni intelligenti direttamente al polso. L’idea è rendere l’orologio più utile durante allenamenti, notifiche e attività di tutti i giorni. I dettagli non sono ancora tutti sul tavolo, ma la direzione è la stessa già vista su iPhone, iPad e Mac: più assistenza automatica, meno passaggi da fare a mano.

Torna anche l’interfaccia Liquid Glass, già vista negli aggiornamenti precedenti e ora ritoccata. Gli elementi grafici restano più trasparenti e leggeri, con menu e app pensati per essere letti meglio sul display piccolo dell’orologio. Sembrano dettagli, ma nell’uso quotidiano possono contare: quando si cerca un’app al volo, in metro, durante una corsa o mentre si ha poco tempo.

Apple è intervenuta anche sulla rasterizzazione delle app, per rendere più ordinata la vista a griglia, e sull’efficienza generale del sistema. Secondo quanto emerso durante la presentazione, watchOS 27 dovrebbe consumare meno grazie a processi più snelli e a una gestione più attenta delle attività in background. Per ora, però, non ci sono numeri ufficiali sull’autonomia in più. Per capirlo davvero bisognerà aspettare le prove sui dispositivi finali.

watchOS 27 arriva a settembre: cosa può fare chi resta escluso

Il rilascio pubblico di watchOS 27 è atteso a settembre 2026, come da tradizione per i principali aggiornamenti software Apple. Le prime beta per sviluppatori sono previste dopo la WWDC, mentre la versione stabile arriverà insieme alla nuova stagione di prodotti e sistemi operativi. Solo allora gli utenti potranno verificare sul campo prestazioni, consumi e compatibilità delle app.

Chi possiede un Apple Watch Series 8, un Apple Watch Ultra 1 o un modello precedente potrà continuare a usare il proprio orologio, ma senza le novità di watchOS 27. È probabile che Apple continui a garantire aggiornamenti di sicurezza per un certo periodo, anche se tempi e modalità non sono stati indicati. Per le nuove funzioni, però, la porta è chiusa.

Per chi sta pensando di cambiare modello, le alternative più immediate sono Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3, con quest’ultimo come scelta più accessibile tra quelli compatibili. Restano poi Series 9, Series 10 e Ultra 2, spesso reperibili tramite ricondizionati o promozioni dei rivenditori. Come sempre, la scelta dipende da uso e budget: notifiche e salute per alcuni, sport e autonomia per altri. Con watchOS 27, però, Apple ha tracciato una linea molto più netta.