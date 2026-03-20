Watch S5, Xiaomi prepara lo smartwatch con la batteria che dura un'infinità di giorni

Xiaomi accelera ancora nel mercato degli smartwatch e, a poche settimane dal debutto del Watch 5 con Wear OS, rilancia con un nuovo modello.

Il nuovo Watch S5 arriva in un momento in cui la competizione è sempre più serrata e prova a distinguersi con un approccio diverso, meno legato al sistema operativo e più focalizzato sull’esperienza concreta di utilizzo.

Il dato che sta attirando maggiormente l’attenzione è quello sull’autonomia. Xiaomi promette fino a 21 giorni con una sola carica, un miglioramento sensibile rispetto alla generazione precedente e soprattutto un valore che si posiziona ben al di sopra della media del mercato.

In un contesto in cui molti smartwatch faticano ad arrivare a due o tre giorni di utilizzo reale, questa differenza cambia completamente l’esperienza quotidiana. Meno ricariche significa meno vincoli, soprattutto per chi utilizza il dispositivo per monitorare attività fisica, sonno e parametri vitali in modo continuativo.

Questo risultato sarebbe stato possibile anche grazie all’integrazione di nuovi sensori, progettati per offrire dati più precisi senza incidere negativamente sui consumi. Un equilibrio che Xiaomi sembra aver migliorato rispetto al passato, dove spesso autonomia e funzionalità avanzate viaggiavano su binari separati.

Design più curato e materiali premium

Dal punto di vista estetico, il Watch S5 segna un ulteriore passo avanti. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L, una scelta che lo avvicina a modelli di fascia più alta e che restituisce una sensazione più solida e raffinata al polso.

La lunetta appare più sottile, con un impatto visivo più pulito e moderno. Xiaomi continua quindi a lavorare su un design che non vuole essere solo sportivo, ma sempre più adatto anche a contesti quotidiani e professionali.

Interessante anche la presenza di varianti differenti, pensate per intercettare gusti diversi. Tra queste, una configurazione con cinturino in pelle beige che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere l’unica a integrare il supporto eSIM. Una scelta particolare, che suggerisce una segmentazione più marcata dell’offerta.

L’introduzione opzionale della eSIM è un altro elemento chiave. Permette allo smartwatch di funzionare in modo più autonomo rispetto allo smartphone, gestendo chiamate, notifiche e connessioni senza dipendere completamente dal telefono.

Non è una novità assoluta nel settore, ma resta una funzione ancora poco diffusa su modelli con autonomia così elevata. Ed è proprio questa combinazione che potrebbe rendere il Watch S5 particolarmente interessante per chi cerca uno smartwatch realmente indipendente ma senza sacrificare la durata della batteria.

Resta però qualche incertezza su disponibilità e configurazioni. Non è ancora chiaro, ad esempio, se il design modulare visto nelle generazioni precedenti verrà mantenuto o abbandonato definitivamente.

Strategia Xiaomi: due linee, due filosofie

Con il lancio ravvicinato di Watch 5 e Watch S5, Xiaomi sembra voler seguire una strategia sempre più chiara: da un lato smartwatch con Wear OS, più vicini all’ecosistema Google e alle app, dall’altro dispositivi come la serie S, più orientati a autonomia, semplicità e affidabilità.

Una doppia proposta che permette di coprire esigenze diverse senza sovrapposizioni troppo evidenti. Chi cerca integrazione completa con Android può guardare al Watch 5, chi invece vuole un dispositivo più essenziale ma concreto potrebbe trovare nel Watch S5 una soluzione più equilibrata.

Il lancio globale è atteso nel corso dei prossimi mesi, anche se Xiaomi non ha ancora comunicato una data precisa. Guardando alle precedenti uscite, è probabile una distribuzione progressiva, con arrivo nei principali mercati entro l’anno.

Il Watch S5 si rivolge a un pubblico ampio, ma in particolare a chi è stanco di ricaricare lo smartwatch ogni giorno e cerca un dispositivo affidabile per il monitoraggio quotidiano, senza rinunciare a un’estetica curata.