Vuoi parlare con Apple in chat? In tanti cercano questa funzione: ecco dove si trova davvero

“Voglio parlare in chat con il supporto Apple”.

Una domanda semplicissima, pubblicata sulla Community ufficiale Apple, si è trasformata in una delle discussioni più partecipate degli ultimi mesi, raccogliendo centinaia di utenti interessati alla stessa cosa.

Il motivo è probabilmente più semplice di quanto sembri: trovare il modo per parlare direttamente con un operatore Apple tramite chat non è sempre immediato e, soprattutto, molti utenti confondono la Community Apple con il vero servizio di assistenza dell’azienda.

La chat, però, esiste ancora.

E Apple stessa indica oggi diversi sistemi per entrare in contatto direttamente con il supporto.

La domanda che centinaia di utenti stanno facendo ad Apple

La discussione è stata aperta il 22 aprile da un utente che ha scritto semplicemente di voler parlare in chat con il supporto Apple.

Una richiesta di appena poche parole che, però, ha ottenuto oltre 600 “Anch’io” e generato più di 100 risposte.

La risposta indicata come soluzione spiega che bisogna utilizzare il portale di assistenza Apple, descrivere il proprio problema e seguire i vari passaggi proposti.

Alla fine della procedura possono comparire ulteriori opzioni di assistenza, tra cui chat e chiamata, quando disponibili per quello specifico problema e nella regione dell’utente.

Attenzione: la Community Apple non è la chat con Apple

La discussione mette in evidenza anche un equivoco molto comune.

Numerosi utenti hanno continuato nei mesi successivi a pubblicare all’interno dello stesso thread problemi completamente diversi: iPhone che non si ricaricano, richieste di rimborso, sospetti accessi abusivi all’account, problemi con iOS e persino SMS sospetti che sembrano provenire da Apple.

In molti casi gli utenti più esperti della Community hanno dovuto precisare la stessa cosa: scrivere sul forum non significa contattare privatamente Apple.

La Community Apple è uno spazio pubblico nel quale altri possessori di dispositivi Apple possono rispondere alle domande e condividere soluzioni.

Per parlare direttamente con Apple bisogna invece utilizzare i canali ufficiali di assistenza.

Come parlare con Apple tramite chat

Apple conferma ancora oggi la possibilità di ottenere assistenza tramite chat.

Il sistema funziona però in maniera leggermente diversa rispetto a un classico pulsante “Chatta con noi” sempre visibile.

Bisogna accedere alla sezione ufficiale Contatta il supporto Apple, scegliere il prodotto interessato — ad esempio iPhone, Mac, iPad, Apple Watch o AirPods — e successivamente indicare il tipo di problema.

Apple propone quindi articoli e possibili soluzioni automatiche.

Se il problema richiede ulteriore assistenza, possono comparire le opzioni disponibili per entrare in contatto con un operatore.

Tra queste può esserci proprio la chat, oltre all’assistenza telefonica e, quando necessario, alle opzioni di riparazione.

La disponibilità della chat può quindi cambiare in base al problema selezionato e all’area geografica.

C’è anche un metodo ancora più semplice: l’app Supporto Apple

Per chi utilizza un iPhone o iPad esiste probabilmente un sistema ancora più comodo.

Apple mette a disposizione l’app ufficiale Supporto Apple, pensata proprio per raccogliere in un unico posto tutte le richieste di assistenza relative ai dispositivi associati al proprio Apple Account.

Apple spiega espressamente che attraverso l’app è possibile ottenere assistenza personalizzata per i propri prodotti, fare domande tramite chat, avviare una riparazione e accedere ad altre risorse di supporto.

Il vantaggio è che l’app riconosce automaticamente i dispositivi associati all’account, evitando in molti casi di dover cercare manualmente modello e configurazione.

Apple offre ancora assistenza telefonica

Naturalmente la chat non è l’unico sistema.

Sul proprio sito italiano Apple conferma che è possibile ricevere assistenza anche telefonicamente.

La pagina ufficiale invita l’utente a descrivere il problema per individuare la soluzione migliore e permette di scegliere, quando disponibili, diversi canali di contatto.

Apple mantiene inoltre una pagina specifica con i numeri telefonici del supporto suddivisi per Paese e area geografica.

È importante non confondere questi numeri con quelli dell’Apple Online Store, destinati invece principalmente ad acquisti, ordini e informazioni commerciali.

Perché la chat sembra essere diventata più difficile da trovare?

È proprio uno degli argomenti emersi nella discussione.

Un utente sostiene che in passato l’opzione per iniziare una chat fosse molto più evidente, mentre oggi sarebbe necessario attraversare diversi passaggi prima di visualizzarla.

Altri partecipanti fanno però notare che la chat è ancora disponibile, semplicemente non viene proposta immediatamente per qualsiasi richiesta.

Ed è effettivamente coerente con il funzionamento attuale del sito Apple: l’azienda chiede prima di identificare il dispositivo e il problema, propone le relative risorse di supporto e soltanto successivamente mostra le modalità di contatto disponibili.

Occhio anche alle false chiamate del “supporto Apple”

Tra le numerose risposte presenti nella discussione compare anche un altro tema particolarmente importante.

Un utente racconta di essere stato contattato da qualcuno che sosteneva di rappresentare il supporto Apple e chiedeva come verificare se si trattasse realmente dell’azienda.

Il consiglio più prudente, in situazioni simili, è evitare di fidarsi automaticamente di una chiamata, di un messaggio o di un link ricevuto inaspettatamente.

Se si hanno dubbi, è meglio interrompere il contatto e iniziare autonomamente una nuova richiesta attraverso il sito ufficiale o l’app Supporto Apple.

In questo modo si ha la certezza di utilizzare un canale predisposto direttamente dall’azienda.

Quindi, come si contatta davvero Apple?

La procedura più semplice è quindi partire dal sito ufficiale del Supporto Apple o dall’app Supporto.

Si seleziona il proprio dispositivo, si indica il problema e si seguono i passaggi fino alla visualizzazione delle modalità di assistenza disponibili.

Se per quella richiesta è previsto il supporto via chat, sarà Apple stessa a mostrarne l’opzione.

La cosa da ricordare è soprattutto una: scrivere nella Community Apple non significa parlare con un dipendente Apple in privato.

E considerando le centinaia di persone che hanno cliccato “Anch’io” sotto una domanda tanto semplice, sembra che questa distinzione sia molto meno scontata di quanto si potrebbe pensare.