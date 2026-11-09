Vuoi aggiungere canali gratis al Digitale Terrestre? Con questa modalità vedi tutto senza spendere nulla

La novità riguarda emittenti nazionali, gruppi editoriali, canali tematici e molte tv locali. Non è solo una questione di numeri sul telecomando: in alcuni casi cambia anche il modo in cui si aprono i servizi, spesso con i tasti colorati.

L’aggiornamento dei canali HbbTV sul digitale terrestre arriva dopo la revisione della LCN nazionale, cioè la lista che mette in ordine i canali sul telecomando. Molte emittenti hanno rimesso mano alle proprie app interattive: alcune fanno partire lo streaming HD del canale, altre aprono menu con più segnali, cataloghi on demand o servizi informativi. Ma il cambiamento non è uguale per tutti.

La tecnologia HbbTV, Hybrid Broadcast Broadband TV, unisce il segnale televisivo tradizionale ai contenuti che arrivano da internet. Per chi guarda la tv significa poter passare, dal normale canale del digitale terrestre, a dirette extra, replay, clip, podcast o servizi radiofonici. Spesso si entra con il tasto rosso, ma in diversi casi entrano in gioco anche verde, giallo e blu.

Rai, Mediaset, LA7 e Discovery: on demand, dirette e pubblicità mirata

Tra i principali operatori, Rai conferma il collegamento con RaiPlay, dove si trovano contenuti on demand e dirette streaming dei canali del gruppo. Sul digitale terrestre resta anche Rai 4K, indicato come servizio disponibile tramite HbbTV. Alcune dirette sportive su RaiPlay Sport possono comparire in occasione di eventi specifici. In pratica, il televisore diventa un accesso a un’offerta più ampia rispetto alla normale programmazione lineare.

Telecomando e smart TV con interfaccia interattiva: accesso ai servizi HbbTV sul digitale terrestre dopo l’aggiornamento.

Sul fronte Mediaset, l’app Mediaset Infinity permette di rivedere programmi e contenuti on demand. Alcune radio-tv del gruppo — tra cui Virgin Radio TV, Radio Monte Carlo TV, Radio 105 TV e R101 TV — risultano disponibili in streaming, a seconda della piattaforma usata. C’è anche un’applicazione per il target advertising, la pubblicità mirata sui dispositivi compatibili. Una funzione poco visibile per il pubblico, ma importante per gli editori.

Anche LA7 e LA7 Cinema mantengono servizi HbbTV legati a LA7 On Demand e alla pubblicità indirizzata. TV8 HD e Cielo HD propongono invece funzioni per rivedere dall’inizio il programma in onda e l’accesso ad alcuni contenuti tramite SkyVideo. Per Warner Bros Discovery, l’app HbbTV consente lo streaming di diversi canali del gruppo, contenuti on demand e gestione pubblicitaria.

Canali tematici e locali: streaming HD, app silenziose e menu interattivi

La parte più spezzettata dell’aggiornamento riguarda canali tematici, radio-tv ed emittenti locali. RTL 102.5, con RTL Play, offre radiovisioni e flussi audio come Radiofreccia, Radio Zeta, RTL 102.5 Disco, Traffic, Best, Napulé, Caliente e Bro&Sis. Sportitalia, tramite SiSmart, mette a disposizione contenuti on demand e canali in streaming, tra cui SI Solo Calcio, Primavera TV, Lazio Style Channel, Bike e Sport Outdoor TV.

Tra i servizi più verticali compaiono SuperTennis, con canali aggiuntivi e contenuti on demand, Gambero Rosso, Bike Channel, AutoMoto, Caccia e Pesca con servizio a pagamento, e varie piattaforme aggregate come ADNPlay, BOM Channel, Nexum Channel, Momento TV e Canale 268. In molti casi l’app apre un menu con più canali, non sempre ordinati per genere: informazione, musica, sport, cinema, salute, turismo, radio e produzioni locali finiscono nella stessa schermata. Più un mosaico che un bouquet vero e proprio.

C’è poi il capitolo delle app silenziose: applicazioni HbbTV che non mostrano subito contenuti evidenti o partono senza un’interazione visibile. Nel materiale aggiornato vengono citati, tra gli altri, Deejay TV HD, RadioItaliaTV HD, alcuni canali numerici e diverse emittenti locali. In Piemonte e Lombardia, per esempio, canali come Telecity, Videogruppo, Telenova, Telecolor, Telecupole, Videonovara e Milano Pavia TV presentano funzioni diverse: dallo streaming in HD ai cataloghi on demand, fino a sezioni dedicate a sport, salute, cultura e territorio.

Come accedere ai servizi HbbTV: TV compatibili, internet e tasti del telecomando

Per usare i nuovi servizi HbbTV non basta ricevere il digitale terrestre. Serve un televisore o un decoder compatibile, collegato a internet, con le funzioni interattive attive nel menu. Dopo l’aggiornamento di novembre può essere utile fare una nuova sintonizzazione dei canali, soprattutto se la lista LCN non torna o se alcune applicazioni non si aprono. La procedura cambia da modello a modello, ma di solito si trova nelle impostazioni del televisore.

L’accesso passa spesso dai tasti colorati del telecomando. Il rosso apre molte app principali, il verde può portare a dirette alternative o funzioni social, mentre giallo e blu richiamano contenuti specifici, radio, menu interattivi o altri streaming. Su alcuni canali, invece, lo streaming parte da solo. Se non succede nulla, il motivo può essere banale: tv non compatibile, connessione assente, app non attiva in quel momento o servizio ancora in aggiornamento.