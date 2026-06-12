Volevo gettare i vecchi DVD, ma prima ho chiesto all'IA: ne ho ricavato 1000 euro vendendoli online

I DVD hanno quotazioni medie decisamente più basse rispetto ad altri oggetti da collezione, come i vinili. Questo, però, non significa che vadano svenduti senza pensarci: alcune rarità possono valere cifre sorprendenti, e basta un’edizione giusta dimenticata in soffitta per ritrovarsi tra le mani un piccolo tesoro. Il punto è sapere cosa cercare prima di liberarsene.

L’esempio più citato è 28 giorni dopo, il fanta-horror del 2002 diretto da Danny Boyle con Cillian Murphy. La pellicola, ambientata in una Londra post-apocalittica, è diventata negli anni un piccolo cult, ma a far schizzare la quotazione del disco è soprattutto la sua rarità: oggi è quasi introvabile online e non è più disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

DVD da collezione, quali possono valere una piccola fortuna

Sul mercato dei collezionisti il suo prezzo è cresciuto fino a livelli impensabili per un DVD comune. Cifre ancora più alte, di poco superiori ai mille euro, le raggiunge una celebre collection della 20th Century Fox: una custodia a forma di vecchia valigia da viaggio che racchiude la bellezza di settanta film distribuiti dalla casa americana dal 1935 in poi.

Non mancano i titoli italiani ambiti dagli appassionati. Il disco di «Lo chiamavano Trinità», con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, si aggira intorno ai 60 euro, mentre «Umberto D», capolavoro del neorealismo firmato da Vittorio De Sica nel 1952, ne vale circa 85. A determinare il prezzo, in generale, sono pochi fattori ricorrenti: la rarità, le tirature limitate, i ritiri dal commercio, l’uscita fuori produzione e la scomparsa dai cataloghi di streaming. Persino la confezione conta, perché le custodie più particolari, come le snapper, le digipack o le steelbook, valgono di più di quelle standard.

Per chi volesse provare a vendere, il mercato italiano dell’usato offre diversi canali, dai grandi portali come eBay e Subito fino ad app come Vinted e Wallapop, senza dimenticare le fiere dedicate al collezionismo. La condizione del disco e la presenza della custodia originale fanno la differenza sul prezzo finale, così come una descrizione accurata dell’edizione esatta che si possiede.

Un avvertimento è però doveroso, per non illudersi. La stragrande maggioranza dei DVD in circolazione vale pochissimo, perché stampata in milioni di copie e facilmente reperibile: le cifre da capogiro riguardano una nicchia ristretta di edizioni davvero rare. Le quotazioni più citate, inoltre, fanno spesso riferimento all’usato, mentre per le copie ancora sigillate i prezzi possono salire ulteriormente. Conviene quindi armarsi di pazienza, controllare titolo per titolo ed evitare di fissare prezzi troppo alti sull’onda dell’entusiasmo, perché un disco vale davvero solo la cifra che qualcuno è concretamente disposto a pagare in quel momento.

Prima di pubblicare un annuncio, uno strumento utile è proprio l’intelligenza artificiale, che può aiutare a riconoscere l’edizione, stimare un valore di partenza e capire se quel disco rientri tra i titoli ricercati o sia uno dei tantissimi privi di particolare valore. Un controllo di pochi minuti che, nel caso del titolo giusto, può evitare di buttare via per errore qualcosa che qualcuno è disposto a pagare a peso d’oro.