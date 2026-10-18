Vodafone fa un regalo agli utenti e questa volta batte tutti gli operatori

Vodafone ha avviato un nuovo test sulla fibra ultraveloce destinato a pochi clienti selezionati, mettendo alla prova prestazioni domestiche e tecnologia WiFi di ultima generazione.

La sperimentazione è partita il 16 ottobre 2026 e riguarda una connessione fino a 10 Gbps, affiancata da un nuovo router WiFi 7. L’obiettivo è verificare il funzionamento della tecnologia nelle abitazioni prima di un possibile lancio commerciale. Per ora, però, l’accesso è riservato a una platea limitata.

Tre mesi di prova: chi potrà testare la fibra 10 Gbps Vodafone

Il test durerà tre mesi e non sarà aperto a tutti. Potranno partecipare solo clienti privati che vivono in zone dove la rete è già pronta per reggere la fibra 10 Gbps. La scelta, quindi, dipenderà dalla copertura tecnica disponibile. Vodafone vuole vedere come si comporta la connessione nella vita di tutti i giorni: dispositivi collegati, muri, streaming, smart working, videogiochi, traffico di casa. Una situazione normale, insomma, non un laboratorio.

Secondo quanto comunicato dall’operatore, i clienti selezionati useranno il servizio con il nuovo router WiFi 7 Vodafone e potranno poi segnalare impressioni, problemi e risultati. L’obiettivo dichiarato è “assicurare la migliore esperienza possibile” prima di un lancio più ampio. Una scelta prudente, già vista nel settore: anche Movistar, prima di portare sul mercato la sua offerta a 10 Gbps, aveva iniziato con una fase di prova su clienti scelti. Per Vodafone, però, la partita è più delicata. Arriva dopo i principali concorrenti e deve dimostrare di poter recuperare terreno.

Rete XGS-PON: 6,6 milioni di unità immobiliari in 282 comuni

La nuova fibra 10 Gbps di Vodafone viaggia sulla rete XGS-PON, una tecnologia di nuova generazione che permette velocità più alte rispetto alle connessioni FTTH oggi più diffuse. Al momento, secondo i dati forniti dalla società, l’infrastruttura raggiunge oltre 6,6 milioni di unità immobiliari in 282 comuni di 49 province. Sono numeri importanti, anche se non significano ancora che l’offerta sia disponibile per tutti gli utenti coperti.

La rete è presente soprattutto in grandi aree urbane come Madrid, Barcellona, Valencia, Bilbao, Siviglia, Malaga, Saragozza, Valladolid, Palma di Maiorca, Alicante, Granada, Cordova e Vigo. Nell’elenco rientrano anche Oviedo, Gijón, Elche, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Vodafone ha spiegato che l’espansione continuerà, ma non ha indicato una data precisa per il lancio commerciale della nuova offerta. Per ora si resta alla prova sul campo.

Router WiFi 7, il vero banco di prova dentro casa

Il punto non è soltanto portare la fibra 10 Gbps fino all’abitazione. La vera domanda è un’altra: quanta di quella velocità arriva davvero nell’uso quotidiano? Qui entra in gioco il nuovo router WiFi 7, che diventa una parte centrale del test. Senza un dispositivo all’altezza, una connessione così veloce rischia di restare solo un numero molto alto sul contratto, difficile da notare nella vita di tutti i giorni.

Il WiFi 7 promette una gestione migliore di più dispositivi collegati, latenze più basse e prestazioni più stabili nelle case affollate di tecnologia: smartphone, console, smart TV, videocamere, computer e dispositivi domotici. Vodafone userà il progetto pilota anche per capire come si comportano questi apparati in situazioni reali. Una videochiamata in salotto, un download pesante in camera, una partita online mentre qualcun altro guarda contenuti in 4K. Dettagli concreti, ma decisivi.

Per alcuni clienti, il “regalo” è poter provare in anticipo una tecnologia destinata a diventare un nuovo riferimento della fibra residenziale. Per Vodafone, invece, è un passaggio obbligato: dimostrare che i 10 Gbps non servono solo a inseguire gli altri operatori, ma possono offrire un’esperienza stabile e credibile nelle case. La sperimentazione riguarda Vodafone Spagna e non coinvolge, al momento, i clienti italiani. Il progetto non rappresenta quindi un’offerta già disponibile in Italia, dove eventuali novità commerciali dovranno essere comunicate separatamente dall’operatore.