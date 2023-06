Vision Pro trasforma qualsiasi superficie piana in un display touch

Vision Pro, l’auricolare sviluppato da Apple, ha rivelato una funzionalità rivoluzionaria che trasformerà qualsiasi superficie in un display con controllo touch. Gli sviluppatori che utilizzano Vision Pro avranno la possibilità di creare controlli e display e farli apparire su qualsiasi superficie all’interno della stanza dell’utente.

Apple Vision Pro sarà in grado di trasformare qualsiasi superficie in un display

L’idea di utilizzare il tocco come metodo naturale di interazione con gli oggetti è stata sottolineata da un brevetto di Apple del 2020. Secondo il brevetto, i display in grado di rilevare e localizzare i tocchi sulla loro superficie, noti come touch screen, sono diventati comuni negli smartphone e nei tablet. Ora, con Vision Pro, questa funzionalità sarà estesa a qualsiasi superficie all’interno del campo visivo del dispositivo.

Lo sviluppatore Steve Troughton Smith ha dimostrato questa funzionalità utilizzando un’app Apple Music, ma essa potrà essere implementata su qualsiasi app e con qualsiasi controllo. Ad esempio, se la tastiera virtuale di Apple per Vision Pro non è pratica per lunghe sessioni di digitazione, gli utenti potranno trasformare la propria scrivania in una tastiera virtuale, senza la necessità di tasti fisici. Questo aprirà nuove possibilità per l’interazione e l’utilizzo delle app su Vision Pro.

È interessante notare che già esistono proiettori per tastiera che utilizzano i laser per visualizzare un layout QWERTY direttamente su una superficie piana. Tuttavia, con la tecnologia di Vision Pro, non sarà necessario l’uso di proiettori esterni, ma sarà possibile sfruttare la stessa funzionalità direttamente dall’auricolare.

Questa innovativa funzione di Vision Pro apre la strada a infinite possibilità e potenzialità nel campo dell’interazione uomo-computer. Consentirà agli sviluppatori di creare esperienze uniche e coinvolgenti, trasformando qualsiasi superficie in un display interattivo e personalizzato. Questo rappresenta un passo avanti significativo nel campo della realtà aumentata e dell’interfaccia uomo-macchina.

Nonostante Vision Pro sia ancora in fase di sviluppo, l’introduzione di questa funzionalità promettente indica che Apple sta spingendo sempre più avanti i confini della tecnologia e sta lavorando per offrire esperienze all’avanguardia ai suoi utenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle caratteristiche e sul rilascio di Vision Pro.