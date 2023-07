Vision Pro: ecco come avere provarlo a casa tua senza spendere $3499

Ora è possibile provare una versione approssimativa di visionOS in realtà virtuale senza dover acquistare il costoso Vision Pro. Grazie a Supernova Technologies, è stata creata una versione scontata di “visionOS” che può essere utilizzata sui visori per la realtà virtuale. Questa iniziativa permette di avere un’idea approssimativa di come sarà l’utilizzo di visionOS su un visore reale, senza dover spendere una fortuna per l’hardware ufficiale.

Vision Pro, arriva una soluzione intelligente ed economica per provare il visore da $3499

Dopo anni di attesa, Apple ha presentato il Vision Pro un mese fa, prima del suo lancio negli Stati Uniti previsto per l’inizio del 2024. Gli sviluppatori che stanno preparando le app per il visore per la realtà mista possono eseguire una simulazione bidimensionale di visionOS sul proprio Mac. Inoltre, Apple organizzerà sessioni speciali in diverse parti del mondo per consentire agli sviluppatori di testare le loro app sull’hardware reale prima che il prodotto arrivi sul mercato.

Tuttavia, se non sei uno sviluppatore o se non hai accesso al Vision Pro, ora puoi comunque sperimentare una versione più economica di “visionOS” sui visori per la realtà virtuale. L’azienda Supernova Technologies ha creato questa versione che permette di provare il proprio framework di interfaccia utente Nova per sviluppatori e progettisti di Unity.

La demo di Supernova posiziona la griglia dell’app vista nel video introduttivo di Vision Pro di fronte a te, con il pass-through del colore del visore come sfondo, e replica il sistema di interazione basato su sguardo e pizzico di Apple. Sfruttando il tracciamento oculare dei visori VR compatibili, è possibile selezionare le app o le voci di menu utilizzando lo sguardo e il tracciamento della mano senza l’uso di controller.

Tuttavia, è importante notare che questa versione alternativa di visionOS non funzionerà sui visori VR più economici come il Quest 2 o il prossimo Quest 3, poiché si basa sul tracciamento oculare disponibile solo sull’hardware del Quest Pro.

Se non possiedi già un Quest Pro, non è consigliabile acquistare un visore da mille dollari solo per questa demo. Tuttavia, se hai accesso a un visore compatibile e sei interessato a vedere e controllare qualcosa che assomiglia a visionOS, questa potrebbe essere un’esperienza interessante, anche se l’uso dei controller per replicare i gesti aerei potrebbe rompere un po’ l’illusione.

Grazie a Supernova Technologies è possibile sperimentare una versione approssimativa di visionOS in realtà virtuale su visori compatibili. Anche se non si tratta dell’esperienza completa offerta da Apple con il Vision Pro, questa iniziativa permette di avere un’anteprima delle funzionalità e dell’interfaccia di visionOS in modo più accessibile.