Vision Pro, arriva l'ipotesi della batteria in testa grazie ad un accessorio Meta

La recente decisione di Apple di utilizzare batterie cablate per il suo imminente prodotto Vision Pro ha suscitato curiosità e interrogativi nel settore tecnologico. Questa scelta, apparentemente in contrasto con la filosofia minimalista di design dell’azienda, è stata adottata per ridurre il peso delle cuffie, ma ha sollevato preoccupazioni riguardo al bilanciamento del peso e al potenziale affaticamento del collo degli utenti. Tuttavia, una recente domanda di brevetto Apple potrebbe offrire una soluzione innovativa, ispirata da un accessorio per cuffie Meta Quest.

Vision Pro, la batteria potrebbe essere messa in testa

Quando Apple ha presentato Vision Pro a giugno, ha permesso a rappresentanti dei media selezionati di testare il dispositivo, evidenziando il peso delle cuffie come una possibile preoccupazione per l’uso prolungato. Per mitigare questo problema, Apple ha adottato un approccio doppio: ridurre le dimensioni del dispositivo, sacrificando lo spazio per gli occhiali, e collegare l’auricolare a un pacco batteria separato.

Nonostante questi sforzi, la preoccupazione per il baricentro pesante nella parte anteriore del dispositivo rimaneva una questione aperta, con il rischio di causare tensione al collo durante l’uso prolungato.

La soluzione proposta da Apple, come descritto in un brevetto concesso recentemente, è l’aggiunta di un contrappeso posteriore. Questo approccio non solo aumenterebbe il peso complessivo delle cuffie, ma creerebbe anche un bilanciamento del peso più armonioso. La maggior parte del peso tecnologico si concentra nella parte anteriore dell’auricolare, creando una pressione verso il basso che può essere fonte di affaticamento del collo. Il contrappeso posteriore proposto da Apple mira a creare un baricentro più neutro, riducendo così lo sforzo sul collo.

L’idea di Apple per migliorare il comfort e la distribuzione del peso delle cuffie Vision Pro sembra prendere spunto da un accessorio Meta Quest 2. Questo accessorio include un archetto più comodo con una batteria supplementare montata sul retro, offrendo una distribuzione del peso più equilibrata e un comfort migliorato, nonostante un aumento del peso complessivo.

Il brevetto europeo depositato da Apple descrive un supporto che può essere collegato a un dispositivo montabile sulla testa (HMD), come un archetto o una fascia di ritenzione. Questo supporto non solo consente di collegare comodamente un accessorio come una batteria ausiliaria all’HMD, ma risolve anche il problema della distribuzione sbilanciata del peso, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

Con questa mossa, Apple dimostra la sua attenzione al comfort e all’usabilità nel design dei suoi prodotti. La proposta di una piastra batteria montata sulla testa per le cuffie Vision Pro potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel design degli HMD, offrendo agli utenti un’esperienza più equilibrata e confortevole. Questa innovazione, se implementata, potrebbe segnare un nuovo standard nel settore e rafforzare la posizione di Apple come leader nell’innovazione tecnologica.