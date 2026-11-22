Immagine generata con AI

Questo articolo contiene link di affiliazione: se acquisti, Melablog può ricevere una commissione.

Il Black Friday 2026 sta regalando alcune delle promozioni più aggressive dell’anno sui dispositivi smart home Amazon, e la videocamera Blink offerta di questa stagione è difficile da ignorare: bundle completi da videocamera esterna più videocitofono scendono sotto la soglia dei 25 euro, con sconti che in alcuni casi superano il 75% rispetto al prezzo di listino. Se stai pensando di aggiornare la sicurezza di casa tua — o di regalare qualcosa di concreto a qualcuno — questo è probabilmente il momento migliore dell’anno per farlo.

Come si è arrivati a questi prezzi: il percorso degli sconti Blink nel 2026

Le promozioni sui dispositivi Blink non sono nate dal nulla con il Black Friday. Già il 30 settembre 2026, secondo quanto riportato da Hardware Upgrade, i dispositivi Blink erano disponibili a partire da 24,99 €, insieme ad altri prodotti Amazon come Echo Dot e Fire TV Stick.

L’11 ottobre 2026 Hardware Upgrade segnalava le videocamere Blink Mini 2K+ a partire da 19 € e i modelli Outdoor 4 a poco più, con sconti oltre il 55% su bundle per la casa. Il 13 novembre 2026, sempre Hardware Upgrade, confermava videocamera e videocitofono Blink a 24,99 €, oppure due dispositivi 2K+ a 34,99 €.

Il 16 novembre 2026 Hardware Upgrade annunciava l’avvio anticipato del Black Friday Amazon, con prezzi crollati su tutta la linea Blink, Ring, Echo e Fire TV Stick. Infine, il 20 novembre 2026, Libero riportava sconti fino all’80% sui prodotti a marchio Amazon, confermando Blink tra i protagonisti assoluti della stagione.

→ Leggi anche: Black Friday 2026: le migliori offerte tech giorno per giorno, la guida pratica

Cosa compri con meno di 25 euro: le specifiche che contano

La promozione più interessante è il bundle Blink Outdoor 4 + Blink Video Doorbell 2K, proposto a 24,99 € invece di 129,99 € durante la promozione Prime Day, e riproposto in varianti simili nel periodo Black Friday. Un risparmio reale, non gonfiato.

Il Blink Video Doorbell offre video in HD 1080p, audio bidirezionale e visualizzazione in tempo reale tramite l’app Blink. Puoi installarlo con o senza fili: la versione a batteria funziona con tre pile Energizer AA al litio da 1,5V, senza bisogno di un elettricista. Le notifiche di movimento arrivano direttamente sull’iPhone, e l’integrazione con i dispositivi compatibili con Alexa è nativa.

Se preferisci la versione cablata, il Blink Wired Doorbell 2K+ sale di qualità: risoluzione 2K (1920 x 1920p) e campo visivo di 140°, senza bisogno di batterie perché alimentato direttamente dalla rete. Nessun pensiero di ricariche o pile da sostituire.

Il bundle da 47,99 € per chi vuole coprire tutta la casa

Per chi ha esigenze più ampie, durante il Black Friday 2026 è comparso un bundle con due videocamere Blink Outdoor 4 più il Blink Video Doorbell 2K+ a 47,99 € invece di 204,98 €, con uno sconto del 77%. Non è sotto i 25 euro, ma il rapporto qualità-prezzo è difficile da battere se vuoi monitorare più punti della casa contemporaneamente.

→ Leggi anche: Garmin Forerunner 265 in sconto: lo smartwatch che i runner stavano aspettando

Con due Outdoor 4 puoi coprire il giardino sul retro e il parcheggio, mentre il videocitofono presidia l’ingresso principale. Tutti i dispositivi si gestiscono dalla stessa app Blink, senza bisogno di applicazioni separate o hub aggiuntivi.

Integrazione con iPhone e l’ecosistema Apple

L’app Blink Home Monitor è disponibile sull’App Store e funziona su iPhone e iPad. Le notifiche di movimento arrivano come avvisi push standard, personalizzabili dalle Impostazioni > Notifiche > Blink Home Monitor. Puoi visualizzare il feed in tempo reale direttamente dall’app, anche quando sei fuori casa, purché tu abbia una connessione Wi-Fi o dati.

L’integrazione con Alexa permette di usare dispositivi Echo Show o Fire TV per visualizzare le telecamere sul grande schermo, ma va ricordato che questa funzionalità richiede un dispositivo Amazon compatibile separato. HomeKit non è supportato nativamente dalla linea Blink: se il tuo ecosistema è interamente Apple, valuta se questa limitazione è accettabile prima di acquistare.

Cosa guardare prima di cliccare “Acquista”

Storage cloud: alcune funzionalità avanzate di registrazione richiedono un piano Blink Subscription Plan a pagamento; verifica cosa è incluso gratuitamente prima dell’acquisto.

alcune funzionalità avanzate di registrazione richiedono un piano Blink Subscription Plan a pagamento; verifica cosa è incluso gratuitamente prima dell’acquisto. Connettività: tutti i dispositivi Blink richiedono una rete Wi-Fi 2,4 GHz ; assicurati che il segnale arrivi fino al punto di installazione previsto.

tutti i dispositivi Blink richiedono una rete ; assicurati che il segnale arrivi fino al punto di installazione previsto. Compatibilità Alexa: per sfruttare l’integrazione vocale hai bisogno di un dispositivo Amazon Echo; non è incluso nei bundle.

per sfruttare l’integrazione vocale hai bisogno di un dispositivo Amazon Echo; non è incluso nei bundle. Versione con o senza fili: il modello a batteria è più semplice da installare, ma richiede manutenzione periodica; quello cablato è definitivo ma richiede un impianto elettrico esistente al citofono.

Puoi verificare le specifiche ufficiali di ogni modello direttamente sul supporto ufficiale Blink, dove trovi anche le FAQ di installazione in italiano.

Se sei indeciso, il consiglio pratico è semplice: inizia con il bundle base da videocamera più videocitofono sotto i 25 euro, testa l’app e la qualità video per qualche settimana, e solo dopo valuta se espandere il sistema con ulteriori telecamere. Con prezzi così bassi, il rischio è minimo e la resa potenziale è alta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.