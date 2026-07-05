Vi porto nella mia casa hi-tech da 40 euro: ecco tutti i gadget che mi fanno sentire dentro un film di fantascienza

L’ingresso di casa è il primo punto in cui il futuro si fa notare: una lampada con sensore di movimento, del tipo che si trova online intorno ai 15 euro, si accende automaticamente non appena rileva un passaggio, restando spenta durante il giorno grazie al sensore crepuscolare integrato. Non è la stessa scena di un maggiordomo robotico che accoglie l’ospite, ma l’effetto pratico, soprattutto tornando a casa con le braccia piene di buste della spesa, è sorprendentemente simile.

In cucina, una presa smart wi-fi da circa 8-10 euro trasforma qualsiasi elettrodomestico non intelligente in un dispositivo controllabile da smartphone: la macchina del caffè che si accende da remoto pochi minuti prima della sveglia, o la luce del corridoio che si spegne con un comando vocale senza dover alzare un dito, sono automazioni minime ma che restituiscono la sensazione di avere davvero una casa che risponde ai comandi.

La casa hi-tech: i gadget low cost

Il salotto beneficia invece di una striscia LED RGB con telecomando, reperibile sotto i 10 euro nella versione più semplice, da applicare dietro la tv o lungo una libreria: cambiare colore all’ambiente con un clic, magari sincronizzando l’illuminazione con l’orario o con l’umore della serata, è probabilmente l’accessorio più fotogenico dell’intero allestimento, quello che più facilmente strappa un commento agli ospiti.

Per completare il quadro sonoro, un piccolo altoparlante bluetooth portatile, spesso disponibile per meno di 8 euro nelle versioni entry level, chiude il budget complessivo entro la soglia dei 40 euro dichiarata, permettendo di diffondere musica da una stanza all’altra semplicemente spostando il piccolo cilindro insieme a sé, senza fili né configurazioni complicate.

Va detto con onestà che nessuno di questi oggetti, singolarmente, si avvicina alle prestazioni di un vero ecosistema domotico integrato con hub centrale, sensori di presenza avanzati e automazioni condizionali complesse: qui manca del tutto l’intelligenza che collega i dispositivi tra loro, e ogni gadget resta un’isola a sé che risponde soltanto al proprio telecomando o alla propria app dedicata, spesso diversa da prodotto a prodotto.

Eppure, messi insieme, questi quattro oggetti da discount ricreano proprio quella sensazione di casa che reagisce alla propria presenza che rendeva affascinanti i primi impianti domotici da migliaia di euro dei primi anni duemila, con la differenza sostanziale che qui, se qualcosa si rompe o smette di piacere, il danno economico da assorbire è quello di un aperitivo in due, non di un mutuo per la casa intelligente.

Chi vuole spingersi oltre il budget dei 40 euro può aggiungere un piccolo sensore di apertura per porte e finestre, anch’esso reperibile sotto i 10 euro nelle versioni compatibili con hub Zigbee più economici, capace di inviare una notifica sullo smartphone quando qualcuno entra in una stanza che dovrebbe restare chiusa.

Non è la sicurezza di un vero impianto di allarme, ma per chi vuole solo sperimentare con la domotica senza investimenti importanti resta un buon punto di partenza, aggiungibile un pezzo alla volta senza dover ripensare l’intero allestimento ogni volta che si acquista un nuovo gadget. Anche solo iniziare da uno di questi oggetti, per poi valutare gli altri con calma nelle settimane successive, resta un modo pratico per capire se la propria curiosità verso la domotica merita davvero un investimento più consistente in futuro.