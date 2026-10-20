Un test pensato per misurare quanto la nuova generazione di minacce informatiche possa mettere sotto pressione la cybersecurity già nei prossimi mesi.

Secondo i ricercatori di Anthropic, il programma malevolo è stato costruito in laboratorio per diffondersi da solo attraverso smart TV connesse alla rete, senza bisogno di una guida umana passo dopo passo. Il dato che ha colpito gli esperti è molto concreto: il software sarebbe riuscito a distribuire parti di sé tra 15 televisori intelligenti, usando una piccola quota della potenza di calcolo di ciascun apparecchio.

Il gruppo, una sorta di red team interno incaricato di provare scenari d’attacco, ha spiegato che oggi i modelli di intelligenza artificiale hanno ancora bisogno di risorse superiori a quelle disponibili su molti dispositivi domestici. Ma la direzione sembra segnata: modelli più leggeri, hardware più potente, oggetti connessi lasciati accesi giorno e notte. Da qui nasce l’allarme. Non una macchina “cosciente”, ma un codice capace di adattarsi, copiarsi e cercare nuove strade.

Dai worm storici a quelli intelligenti: da Morris a NotPetya

I worm informatici non nascono certo oggi. Sono programmi in grado di replicarsi e diffondersi da soli, senza dover convincere l’utente ad aprire un allegato o a cliccare su un link. Nel 1988 il Morris worm, creato da uno studente laureato, sfruttò falle software e password deboli, rallentando fino al blocco molte macchine collegate a una rete che era ancora lontana dall’Internet di massa.

Un banco di test con smart TV collegate in rete e un analista al lavoro, simbolo dei rischi di worm AI nei dispositivi IoT.

Negli anni successivi la minaccia ha assunto anche un peso geopolitico. Stuxnet, attribuito a Stati Uniti e Israele, colpì alla fine degli anni Duemila le centrifughe nucleari iraniane, portando i worm nel terreno del sabotaggio industriale e dello spionaggio internazionale. Più tardi WannaCry, collegato dagli investigatori alla Corea del Nord, e NotPetya, attribuito alla Russia da diversi governi occidentali, provocarono danni per decine di miliardi di dollari nel mondo.

La differenza, nel caso dei worm AI, è nella possibile capacità di imparare e cambiare rotta durante la diffusione. Ariel Herbert-Voss, ex esperto di sicurezza in OpenAI e oggi alla guida della startup RunSybil, ha spiegato che i modelli AI possono “imparare mentre procedono”. E questo rende più difficile la difesa tradizionale. Non è un dettaglio tecnico. È il punto che preoccupa molti addetti ai lavori.

Il punto debole dell’Internet of Things: patch rare, password fragili e dispositivi sempre accesi

Il fronte più esposto resta quello dell’Internet of Things: televisori, videocamere, router, elettrodomestici e altri apparecchi domestici collegati alla rete. A differenza di computer e smartphone, questi dispositivi ricevono spesso aggiornamenti di sicurezza meno frequenti, restano in casa o in ufficio per anni e, in molti casi, vengono lasciati con password fragili o mai cambiate dopo l’acquisto.

Joshua Saxe, che ha guidato lo sviluppo delle attività di sicurezza AI di Meta, ha detto che la minaccia va trattata “come ogni altra ondata di cyber-attacchi”, quindi con misure concrete per ridurre i rischi. “Mi preoccupa che una parte della comunità della cybersecurity non prenda questi rischi abbastanza sul serio”, ha aggiunto. Il nodo, qui, è la scala: milioni di oggetti economici, sparsi tra case e uffici, spesso fuori dal controllo diretto dei team IT.

Anthropic ipotizza che un worm AI possa un giorno cercare falle appena rese pubbliche, adattarsi a nuovi tipi di hardware e continuare a diffondersi. Secondo i ricercatori, però, per funzionare davvero su larga scala servirà più potenza di calcolo anche su dispositivi poco potenti. Le tendenze attuali, osservano, potrebbero rendere questo scenario più realistico entro la fine dell’anno.

Tra allarme e scetticismo: le difese contro i worm AI

Non tutti gli esperti condividono lo stesso livello di allarme. Jonas Guan, dottorando dell’Università di Toronto e coautore di uno studio su worm AI capaci di infettare computer tradizionali, ha riconosciuto che le capacità stanno crescendo “molto rapidamente”. Ma ha anche invitato a ridimensionare l’urgenza: la versione descritta da Anthropic si muove lentamente e le azioni dei worm restano, almeno in parte, prevedibili e individuabili.

Ancora più netto Juan Andres Guerrero-Saade, vicepresidente della ricerca di SentinelOne. Secondo lui “nulla di tutto questo è davvero fattibile o impattante” nella forma attuale. A suo giudizio siamo davanti a una dimostrazione tecnica ingigantita dal dibattito sui rischi estremi dell’AI, spesso raccontati come se i modelli avessero una volontà propria. Una critica non isolata, soprattutto tra gli esperti di sicurezza informatica.

Le difese, per ora, restano quelle note: password robuste, autenticazione a due fattori, aggiornamenti regolari, separazione delle reti domestiche e aziendali, controllo del traffico anomalo. Chris Inglis, ex vice direttore della National Security Agency e già National Cyber Director alla Casa Bianca, ha osservato che la domanda non è più se i worm AI siano plausibili, ma “come li useremo, li contrasteremo o li combineremo con altre tecnologie emergenti”. È su questo punto, più che sulle paure futuristiche, che si sta spostando il confronto.