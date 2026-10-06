Velocità di Internet vs. larghezza di banda: tutti fanno lo stesso errore e pagano inutilmente

Ma capire la differenza aiuta a scegliere l’abbonamento giusto e, soprattutto, a non pagare di più quando una connessione lenta dipende da altro: router, Wi-Fi o latenza. Un tema che riguarda milioni di famiglie, tra smart working, streaming e gaming online.

La banda internet è la capacità massima teorica della linea. In pratica, il tetto di dati che la connessione può trasportare ogni secondo. La velocità reale, invece, è quella che arriva davvero al dispositivo in quel preciso momento: il numero che si vede negli speed test, spesso indicato come throughput. Per capirci: la banda è il numero di corsie dell’autostrada; la velocità reale dice quante auto riescono davvero a passare, tra traffico, restringimenti e intoppi lungo il percorso.

Da qui nasce molta confusione. Un piano da 100 Mbps non significa che ogni telefono, computer o smart TV riceverà sempre 100 Mbps. Quel valore indica il limite massimo del collegamento, non una promessa valida in ogni momento e su ogni apparecchio. La fibra, di solito, offre una banda più alta e una qualità migliore rispetto alle vecchie connessioni DSL o ai sistemi satellitari tradizionali. Ma anche una linea in fibra può sembrare lenta se il problema è altrove. Magari nel corridoio, dietro una porta chiusa, dove il segnale Wi-Fi arriva già debole.

Streaming, videochiamate e download: quando la rete di casa va al limite

Il nodo viene fuori quando più persone usano la stessa rete nello stesso momento. Con un piano da 100 Mbps, tre utenti che guardano film in 4K su piattaforme come Disney+ o Netflix possono consumare circa 25 Mbps ciascuno. Solo lo streaming, quindi, può arrivare a occupare circa 75 Mbps. Se intanto qualcuno è in videochiamata e un altro sta scaricando l’aggiornamento di un videogioco, la rete domestica può saturarsi in fretta.

Router e speed test su laptop in una casa con più dispositivi attivi, per spiegare perché la banda nominale non coincide sempre con la velocità reale.

In quel caso non c’è per forza un guasto. Più semplicemente, la casa ha toccato il limite della propria banda disponibile. Il video perde qualità, il film si ferma a caricare, la call si blocca per qualche secondo — il classico “mi senti?” — mentre il download si prende quasi tutto lo spazio rimasto. È una congestione interna, non necessariamente un disservizio dell’operatore.

Per questo un abbonamento più ricco ha senso soprattutto quando la rete è spesso piena: molte smart TV, console, computer, videocamere connesse, smartphone e magari un paio di tablet accesi insieme. Se invece il rallentamento compare anche con pochi dispositivi collegati, la causa potrebbe essere un’altra. E in quel caso aumentare la banda nominale rischia di servire a poco.

Latenza e ping: il dettaglio che pesa su gaming e videochiamate

Poi c’è la latenza, cioè il tempo che i dati impiegano per andare dal dispositivo al server e tornare indietro. Si misura in millisecondi e negli speed test compare spesso come ping: più è basso, meglio è. Una connessione può scaricare file a buona velocità e, allo stesso tempo, dare quella fastidiosa sensazione di ritardo durante una partita online o una riunione su Zoom, Teams o Google Meet.

Il motivo è semplice, anche se non sempre immediato. Aumentare la banda è come aggiungere corsie all’autostrada, ma non accorcia la strada. Se il server è lontano, se la rete è congestionata o se il segnale passa da apparecchi poco efficienti, la risposta arriva comunque in ritardo. Nel gaming online pochi millisecondi possono fare la differenza: si preme un tasto, ma l’azione sullo schermo arriva dopo. Nelle call, invece, il ritardo diventa voci sovrapposte, pause innaturali, frasi tagliate.

Le connessioni in fibra ottica tendono ad avere una latenza più bassa rispetto ai sistemi satellitari tradizionali, perché il percorso dei dati è più diretto e stabile. Conta anche il server scelto: chi gioca dovrebbe selezionare, quando può, quello geograficamente più vicino. Sembra un dettaglio tecnico. Spesso, però, è proprio il dettaglio che cambia l’esperienza.

Router, Wi-Fi ed Ethernet: cosa controllare prima di pagare di più

Prima di passare a un piano più costoso, vale la pena guardare da vicino il router Wi-Fi e la rete di casa. Se gli speed test mostrano valori molto più bassi rispetto alla banda promessa anche quando nessuno sta guardando video o scaricando file, il problema potrebbe essere il router, non l’abbonamento. Un apparecchio vecchio, messo nel punto sbagliato o circondato da muri spessi può tagliare parecchio la velocità percepita.

La prova più semplice è collegare un computer al router con un cavo Ethernet. Se così la connessione migliora, il limite è quasi certamente il Wi-Fi. A quel punto può aiutare usare la banda 5 GHz o, sui dispositivi compatibili, la 6 GHz: sono più rapide, anche se coprono meno spazio rispetto alla 2,4 GHz. Occhio anche alla “larghezza di canale” nelle impostazioni del router: si misura in MHz, non in Mbps. Canali più larghi possono migliorare le prestazioni, ma possono anche aumentare le interferenze con le reti vicine.

Alcuni router hanno funzioni come la Quality of Service, spesso indicata come QoS, che permette di dare priorità a videochiamate, console o computer di lavoro quando la rete è affollata. È utile soprattutto nelle case con molti dispositivi connessi. Solo dopo queste verifiche — speed test in orari diversi, prova via cavo, controllo del ping e copertura Wi-Fi — ha senso valutare un nuovo piano. Perché una connessione lenta, non di rado, non si risolve pagando di più: si risolve trovando il vero punto debole della rete.