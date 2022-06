Veenax M2, buoni auricolari In-Ear a 15€

Se hai bisogno di un paio di auricolari di discreta qualità ad un prezzo ragionevole per il vecchio iPhone o per altri dispositivi elettronici, Veenax M2 faranno di sicuro al caso tuo. Con il Coupon del 10%, le paghi solo 15€ incluse spedizioni.

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 10% sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello. ⚠️

Questi auricolari sono ideali per ascoltare la musica in situazioni come la palestra, gli allenamenti all’aperto e così via; cioè in frangenti in cui serve soprattutto musica pompata al massimo, senza far troppo caso alle sottigliezze del suono. I conducenti in grafene da 9mm infatti, sono regolati per produrre un audio di qualità soprattutto nei mids, nei treble e nei bassi.

Si adattano perfettamente però anche alle chiamate telefoniche oppure alle riunioni online in telelavoro. Sono perfettamente compatibili con tutti i dispositivi dotati di jack cuffie da 3,5mm e sono anche molto comodi da indossare perché includono 3 cappucci di silicone per adattarsi a tutti i padiglioni auricolari.