Vedi le tacche ma il Wi-Fi funziona male: c'è un motivo preciso

Ed è qui che nasce l’equivoco: l’icona può essere piena, ma la videochiamata salta, le pagine si aprono a fatica e i download restano fermi. Perché quelle barre misurano solo un pezzo del percorso, pochi metri tra telefono, pc e access point. Tutto il resto — congestione, interferenze, linea dell’operatore, modem, DNS — resta fuori.

L’icona del Wi-Fi nella barra delle applicazioni traduce in tacche un dato tecnico: l’RSSI, cioè la forza del segnale radio ricevuto dal dispositivo, espressa in dBm negativi. In genere, un valore vicino a -40 dBm indica un segnale molto forte; intorno a -80 dBm, invece, la connessione diventa debole e meno stabile. Windows e altri sistemi prendono quel numero, lo trasformano in percentuale e poi lo mostrano sotto forma di barre. Sembra tutto chiaro. Ma è solo una fotografia scattata in quel punto della stanza.

Quel dato risponde a una domanda molto precisa: quanto arriva forte il segnale del router al computer, al telefono o al tablet? Se in mezzo ci sono muri spessi, pavimenti, mobili metallici o perfino un acquario, il segnale può calare e le barre Wi-Fi scendono. Ma l’icona non fa prove di download, non misura la latenza, non controlla se si perdono pacchetti e non dice se il router stia parlando bene con il provider. Per leggere la percentuale rilevata da Windows si può aprire il prompt dei comandi e digitare “netsh wlan show interfaces”: tra le varie informazioni compare anche il livello del segnale.

Perché il segnale pieno può convivere con lentezza, interferenze e congestione

Avere tutte le tacche del Wi-Fi accese non vuol dire navigare bene. La rete senza fili è uno spazio condiviso: più dispositivi e più router vicini usano gli stessi canali, più ognuno deve aspettare il proprio turno per trasmettere. In un condominio, soprattutto sulla banda 2,4 GHz, possono esserci decine di reti domestiche, videocamere, stampanti, smart tv e telefoni. Il segnale del proprio router può essere forte, ma il canale può essere pieno. Ed è lì che cominciano i rallentamenti.

Router vicino al laptop con segnale pieno: un esempio di come le tacche Wi‑Fi non garantiscano la velocità della connessione.

Alle reti dei vicini si aggiungono altre fonti di interferenza. Forni a microonde, accessori Bluetooth, baby monitor e dispositivi smart possono creare disturbi sulle stesse frequenze, con piccoli blocchi e ritardi che l’icona non segnala. È la scena che molti conoscono: riunione video che si blocca alle 9.30, icona del Wi-Fi piena, nessun avviso utile dal computer. Il segnale, insomma, c’è. Ma non basta. La qualità della connessione dipende anche da quanto sia libero e pulito il canale radio in quel momento.

Bande, canali e asimmetria: quando due tacche battono quattro tacche

La scelta della banda Wi-Fi pesa molto. La 2,4 GHz arriva più lontano e attraversa meglio le pareti, quindi spesso mostra più tacche. Però è anche più affollata e meno veloce. La 5 GHz, e ancora di più la 6 GHz sui dispositivi compatibili, ha una portata più corta, ma in molti casi offre prestazioni migliori. Così un portatile collegato a 5 GHz con due tacche può andare meglio, nella pratica, di un dispositivo collegato a 2,4 GHz con quattro tacche. Non è un controsenso: è radio.

C’è poi un aspetto meno evidente: l’asimmetria tra router e dispositivo. Il router può trasmettere con più potenza rispetto a un telefono o a un laptop. Risultato: il computer “sente” bene il router, ma il router riceve con più fatica la risposta del dispositivo. A soffrirne sono soprattutto upload, videochiamate, backup cloud e giochi online. L’icona resta tranquilla, magari quasi immobile. Sotto, però, lo scambio non è equilibrato. E se il problema riguarda il modem, il piano internet, il provider sotto carico o un DNS lento, le tacche non lo diranno mai.

I test da fare prima di incolpare il Wi-Fi: speed test, ping, netsh ed Ethernet

Prima di prendersela con il Wi-Fi, conviene misurare quello che conta davvero: download, upload, latenza e stabilità. Uno speed test permette di confrontare la velocità reale con quella prevista dal contratto dell’operatore, meglio se ripetuto in momenti diversi della giornata. Poi si può aprire il prompt dei comandi e fare un ping al router, seguito da un ping a un indirizzo pubblico come 1.1.1.1 per circa un minuto. Tempi bassi e regolari, senza pacchetti persi, indicano una rete stabile. Picchi improvvisi e perdite, invece, spiegano bene chiamate a scatti e giochi poco fluidi.

Il comando “netsh wlan show interfaces” aiuta a leggere anche banda, canale, standard radio e velocità di trasmissione e ricezione negoziata dalla scheda di rete. Se il segnale è forte ma la velocità di collegamento è bassa, il problema può essere un canale disturbato, un vecchio standard Wi-Fi o un driver non aggiornato.

Per distinguere un problema wireless da uno della linea, il test più chiaro resta il cavo: collegare un laptop al router via Ethernet e ripetere le prove. Se via cavo tutto funziona e in wireless no, bisogna intervenire su canali, posizione del router, banda o rete mesh. Se anche il cavo è lento, lo sguardo va spostato su modem, configurazione o provider. Le tacche, da sole, raccontano solo l’inizio della storia.