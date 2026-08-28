Il tuo vecchio router può diventare un ripetitore Wi-Fi a costo zero

Quando in casa, o in un piccolo ufficio, il Wi-Fi non arriva bene in una stanza, la soluzione potrebbe essere già lì: un vecchio router dimenticato in un cassetto. Può diventare un access point wireless e aiutare a estendere la rete, senza comprare un nuovo extender e senza buttare un apparecchio ancora funzionante. Non fa miracoli e non sempre è la strada più comoda. Però, con le impostazioni giuste — indirizzo IP, DHCP, collegamento Ethernet — può risolvere quei classici problemi di segnale debole dietro una parete spessa, in taverna o nello studio in fondo al corridoio.

Quando ha senso riusare un router dismesso invece di comprare un extender

Riutilizzare un router dismesso conviene se l’apparecchio funziona ancora, ha porte Ethernet in buono stato e permette di entrare nel pannello di controllo. È il caso più comune: si cambia contratto Internet, arriva un nuovo modem e quello vecchio finisce nell’armadio, insieme a cavi, alimentatori e manuali mai più aperti. In molte case, però, il problema non è la velocità della linea. È dove arriva il segnale. Il router principale resta vicino alla presa telefonica o alla fibra, spesso all’ingresso, mentre camera da letto, mansarda o balcone restano scoperte o quasi.

Un access point ricavato da un vecchio router può essere più stabile di un ripetitore Wi-Fi economico, soprattutto se viene collegato al modem principale con un cavo di rete. In pratica, il segnale non viene “rilanciato” a metà strada: viene portato fisicamente in un altro punto della casa. Serve però un po’ di pazienza. E anche un controllo preliminare. Se il router è molto datato, magari fermo a standard Wi-Fi vecchi o senza porte Gigabit, la velocità finale potrebbe essere più bassa rispetto a quella offerta da un extender moderno.

Access point Wi-Fi: che cosa fa e perché deve collegarsi al router principale

Un access point Wi-Fi è semplicemente un punto di accesso senza fili collegato a una rete già esistente. Non sostituisce il modem e non gestisce da solo la connessione Internet. Per funzionare deve appoggiarsi al router principale, cioè quello collegato alla linea dell’operatore. Una volta sistemato, trasmette una rete wireless in un’altra zona della casa e permette a smartphone, computer, smart TV e dispositivi domotici di collegarsi con un segnale più vicino, quindi più stabile.

La differenza è semplice, anche se spesso crea confusione. Il router principale assegna gli indirizzi ai dispositivi, gestisce la rete locale e manda il traffico verso Internet. L’access point, invece, offre solo un nuovo punto di collegamento alla stessa rete. Alcuni modelli hanno già una voce nel firmware, di solito chiamata “Modalità access point” o qualcosa di simile. In quel caso basta attivarla, salvare e riavviare. Se l’opzione non c’è, bisogna fare tutto a mano. Niente di impossibile, ma meglio procedere con ordine. Prima di cambiare indirizzi e password, conviene annotarli.

IP fisso e DHCP spento: le due mosse per evitare conflitti di rete

Il passaggio più delicato riguarda l’indirizzo IP del vecchio router. Prima bisogna conoscere quello del router principale. Spesso è scritto sull’etichetta dell’apparecchio o nel manuale, con indirizzi come 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Su Windows si può trovare dal Prompt dei comandi con “ipconfig”, controllando la voce “Gateway predefinito”. Su macOS si recupera nelle impostazioni di rete, nella sezione TCP/IP. Da quell’indirizzo si capisce anche quale gruppo di IP privati usa la rete di casa.

A quel punto si entra nel pannello del vecchio router, digitando il suo indirizzo nel browser, e si assegna un IP fisso compatibile con la rete principale, ma non già usato da altri dispositivi. Se il router principale è 192.168.1.1, per esempio, si può scegliere un indirizzo alto come 192.168.1.250, purché sia libero. Poi va disattivato il DHCP, cioè il servizio che distribuisce automaticamente gli indirizzi IP. È un passaggio decisivo: due dispositivi che assegnano indirizzi nella stessa rete possono causare conflitti, disconnessioni e problemi difficili da capire. Meglio lasciare questo compito a un solo apparato: il router principale.

Collegamento finale e usi pratici: più copertura, rete guest e limiti da sapere

Finite le impostazioni, il vecchio router configurato come access point va collegato al router principale con un cavo Ethernet, meglio se da porta LAN a porta LAN. La porta WAN del vecchio dispositivo, quella che in origine serviva per la connessione verso l’esterno, di solito non va usata in questa configurazione, salvo indicazioni diverse del produttore. Dopo il riavvio si può impostare una rete Wi-Fi con lo stesso nome e la stessa password della rete principale, oppure crearne una separata. Una scelta utile, per esempio, per gli ospiti o per i dispositivi smart meno sicuri.

Gli usi pratici non mancano: migliorare la copertura Wi-Fi in una stanza lontana, portare un segnale più stabile in garage, creare una rete guest senza dare la password principale, oppure alleggerire il carico wireless del modem fornito dall’operatore. Restano però alcuni limiti. Un router vecchio potrebbe non supportare le frequenze più recenti, avere antenne meno efficaci o offrire velocità inferiori rispetto alla fibra di casa. Anche il posto in cui viene messo conta: meglio in alto, lontano da muri portanti, forni a microonde e mobili metallici. Con queste cautele, però, un apparecchio dimenticato può tornare utile. A costo zero, o quasi.