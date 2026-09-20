Vecchie console, non buttarle via: questi modelli oggi hanno un valore ben oltre le aspettative

Alcune, a più di vent’anni dal lancio, possono valere centinaia o persino migliaia di euro. Ma attenzione: non basta avere una console “vecchia” per avere un tesoretto in casa. La maggior parte dei modelli comuni si vende ancora a cifre abbordabili, tra mercatini online, negozi dell’usato e aste specializzate. A fare la differenza sono dettagli che spesso passano inosservati: colore, scatola, regione, bundle, accessori originali. A volte persino un’etichetta sul retro.

Il primo equivoco è questo: una PS2 non vale molto solo perché è una PlayStation 2. E una Xbox originale nera non diventa rara solo perché sono passati vent’anni. Secondo le quotazioni raccolte da piattaforme come PriceCharting, una Xbox PAL standard senza scatola può restare su poche decine di dollari. Se completa, e in buone condizioni, può superare i 200 dollari. Ma il discorso cambia con la Xbox Halo Green Limited Edition, dalla scocca verde traslucida, o con alcune versioni Xbox Crystal, arrivate in vendite selezionate a cifre ben più alte.

Lo stesso vale per Nintendo GameCube, arrivato in Europa nel maggio 2002 e venduto, secondo i dati ufficiali Nintendo, in 21,74 milioni di unità nel mondo. Il classico modello viola, l’Indigo, resta abbastanza facile da trovare. Diverso il caso di alcuni bundle PAL legati a giochi come Resident Evil 4 o Tales of Symphonia: se completi e ben tenuti, possono salire parecchio.

In casa Sony la distanza è ancora più evidente. La PlayStation 2 ha superato i 160 milioni di pezzi venduti, ma varianti come Aqua Blue o quelle della European Automobile Color Collection — Astral Blue, Super Red, Snow White, Light Yellow — appartengono a un’altra categoria. Per alcune, le vendite storiche riportate da PriceCharting indicano valori oltre i 2.000 dollari. Pochi casi, molto precisi. Non la PS2 nera rimasta sotto il televisore.

Scatola, sigilli e accessori: cosa alza davvero il prezzo

Nel mercato delle console vintage, la scatola non è un semplice imballaggio. Per molti collezionisti è parte dell’oggetto, quasi quanto la console. Vent’anni fa finiva spesso in cantina, oppure direttamente nella spazzatura il giorno dell’acquisto. Ecco perché un esemplare Complete in Box, spesso indicato con la sigla CIB, può valere molto più della stessa console venduta sfusa. Contano i manuali, i sacchetti, gli inserti in cartone, l’alimentatore, i cavi originali, il controller giusto. Anche un piccolo strappo sulla confezione, o un ingiallimento evidente, può pesare nella valutazione.

Una vecchia console conservata con scatola, cavi e manuali: i dettagli che possono far salire il valore nel retrogaming.

Ancora più delicato il caso degli esemplari factory sealed, cioè mai aperti e con i sigilli originali di fabbrica. Trovare una Dreamcast, una GameCube o una PS2 sigillata non significa avere automaticamente una fortuna tra le mani. Però, prima di aprirla, meglio fermarsi e controllare. “Nuovo”, “mai usato” e “open box” non sono la stessa cosa, come ricordano spesso i venditori specializzati nei forum di settore. Se il sigillo è autentico e la versione è ricercata, allora l’oggetto entra in una fascia diversa. Prima di muovere qualunque cosa, conviene fotografare tutto: fronte, retro, lati, etichette, adesivi del negozio. A volte anche quelli fanno la loro parte.

Regione, bundle e codice modello: cosa controllare prima di vendere

Prima di mettere in vendita una vecchia console, il controllo più utile è anche il più banale: leggere bene l’etichetta con codice modello, regione e numero di serie. Le versioni PAL, pensate per l’Europa, non hanno sempre lo stesso valore delle NTSC-U nordamericane o delle NTSC-J giapponesi. Cambiano confezioni, colori, codici prodotto e quantità distribuite. Un’edizione rarissima negli Stati Uniti può interessare meno in Giappone, o viceversa. Per chi vende dall’Italia, quindi, prendere come riferimento il prezzo di una variante americana trovata online può portare completamente fuori strada.

Attenzione anche ai bundle ufficiali. Una console venduta in origine con un certo gioco, un controller speciale o una cover dedicata non va confusa con un modello standard a cui qualcuno ha aggiunto accessori anni dopo. La Dreamcast Biohazard Code: Veronica Claire Edition, legata alla serie nota in Occidente come Resident Evil, è un caso citato spesso dagli appassionati Sega: alcune configurazioni complete hanno superato ampiamente i 1.000 dollari e, in casi molto selezionati, si sono avvicinate ai 3.000. Ma serve prudenza. Devono combaciare confezione, console, accessori e documenti. Basta un pezzo mancante per far calare molto l’interesse, anche quando a prima vista “sembra tutto a posto”.

Prezzi online e vendite concluse: come non farsi ingannare

Il prezzo scritto in un annuncio non è il valore reale di una console da collezione. Una PS2 rara messa su eBay a 5.000 euro non dimostra, da sola, che quella cifra sia credibile. Molto più utili sono le vendite concluse, cioè gli scambi davvero chiusi per oggetti simili. PriceCharting, per esempio, costruisce le sue stime partendo da dati di marketplace come eBay e da altri canali. Ma anche quelle indicazioni non sono un listino ufficiale. Quando le vendite sono poche, basta una transazione molto alta per spostare la media. Nel retrogaming succede spesso.

Per evitare valutazioni gonfiate, bisogna confrontare solo prodotti identici per modello, regione, colore, bundle e condizioni. Una console “come nuova” per chi l’ha tenuta in casa dall’infanzia può essere, agli occhi di un collezionista, semplicemente usata. Graffi, porte rovinate, lettore ottico incerto, plastiche ingiallite e scatola umida abbassano il prezzo.

La regola pratica è semplice: non vendere di fretta e non buttare nulla prima di aver capito esattamente che cosa si ha davanti. Una Xbox standard, una PS2 comune, un GameCube base o una Dreamcast usata valgono soprattutto per nostalgia. Una colorazione rara, una confezione integra o un bundle corretto, invece, possono trasformare quella vecchia scatola dimenticata in un piccolo pezzo da collezione.