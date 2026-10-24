Vecchi cavi USB, non gettarli via: puoi trasformarli grazie al fai da te

Un vecchio cavo USB dimenticato in un cassetto può rivelarsi più utile del previsto, ma prima di riutilizzarlo bisogna capire se è ancora sicuro.

Tra ricarica, piccoli progetti fai da te e organizzazione domestica, esistono soluzioni pratiche che non richiedono grandi interventi. Non tutti i cavetti, però, si prestano al riutilizzo, soprattutto quando presentano segni di usura. Per quelli irrecuperabili resta una scelta importante: il corretto smaltimento.

Cavi ancora funzionanti: stazioni di ricarica, kit da viaggio e luci LED per la scrivania

Se i cavi USB funzionanti non hanno tagli, pieghe profonde o connettori ballerini, possono ancora servire. Il modo più semplice è usarli per creare una piccola stazione di ricarica vicino a una presa o a una multipresa, magari fermandoli con clip adesive da scrivania per evitare il solito nodo dietro al mobile. “Ne tengo uno per ogni dispositivo vecchio, così non devo cercarlo ogni volta”, raccontano spesso gli utenti nei forum di tecnologia domestica. Una soluzione banale, certo, ma comoda.

Alcuni cavetti possono finire anche in un kit da viaggio, dentro una bustina con power bank, adattatore da muro e auricolari: occupano poco e, in albergo o in treno, possono risolvere più di un guaio.

C’è poi il caso delle luci LED USB, le strisce leggere da mettere dietro al monitor, sotto una mensola o sul bordo della scrivania. Qui meglio controllare che il cavo regga l’alimentazione richiesta e che non scaldi mentre è in uso. Bastano pochi minuti. Ma è un controllo da fare.

Cavi danneggiati: cosa recuperare davvero e quali operazioni evitare per sicurezza

Con i cavi danneggiati bisogna andarci piano. Un rivestimento rovinato o un connettore deformato possono causare falsi contatti, surriscaldamenti o corti circuiti. Se si vedono fili scoperti, plastica bruciata o parti interne, quel cavo non va più usato per caricare telefoni, power bank o dispositivi collegati alla corrente.

Il riutilizzo creativo, in questi casi, deve fermarsi prima del rischio. Tagliare, spellare e ricollegare fili senza sapere bene cosa si sta facendo non è una buona idea, soprattutto se il cavo deve alimentare accessori.

Diverso il discorso per il rame interno, che può essere recuperato solo per piccoli lavori non elettrici: ad esempio per legare con delicatezza alcune piante ai sostegni, a patto che sia separato dai circuiti e maneggiato con attenzione. Anche qui, niente fili sfilacciati lasciati in giro. La regola è semplice: se deve passare corrente, il cavo deve essere integro. Se non lo è, meglio non collegarlo più a nulla.

Dal rame alla plastica: idee creative e quando scegliere il corretto smaltimento

I vecchi cavi USB integri ma ormai inutili possono diventare piccoli oggetti per la casa: portachiavi, tirazip per zaini, supporti leggeri per cornici, fascette per tenere in ordine altri cavi oppure, con un po’ di manualità, intrecci per braccialetti e decorazioni da scrivania. La parte esterna in plastica e i fili metallici interni si prestano a lavoretti semplici, purché non vengano trasformati in oggetti destinati a reggere pesi importanti o alte temperature.

Qualcuno li usa anche per raccogliere tende leggere o fissare etichette in garage. Piccole soluzioni da casa, niente di più. Quando però il cavo è molto rovinato, sporco di residui, bruciato o inutilizzabile anche per il fai da te, la scelta giusta resta lo smaltimento dei rifiuti elettronici. In Italia questi accessori rientrano nei RAEE di piccole dimensioni e possono essere portati nelle isole ecologiche comunali o nei punti vendita che effettuano il ritiro previsto dalla normativa.

Prima di gettarli, quindi, conviene dividerli: quelli ancora buoni, quelli adatti al fai da te, quelli da conferire correttamente. Il cassetto ringrazia. Anche l’ambiente.