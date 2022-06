Vasco Mini 2: traduttore vocale bidirezionale 50 lingue a 259€

Vasco Mini 2 è un robusto e geniale traduttore vocale bidirezionale che supporta 50 lingue e una connessione dati illimitata e gratuita a vita in 150 paesi. Consente di farsi lunghe chiacchierate in modo naturale anche se si parla due lingue diverse, e senza dover mettere mano al telefonino. Perfetto per viaggiare in tutto il mondo, e ideale anche per imparare le lingue straniere.

Che tu debba viaggiare per lavoro, studio o piacere, le barriere linguistiche costituiscono un ostacolo enorme. Le app di traduzione danno risultati inaccurati e inaffidabili, mentre i dizionari cartacei sono datati, richiedono molto tempo per cercare le parole e risultano scomodi da utilizzare.

Dal design intuitivo e comodo, Vasco 2 include un sistema touchscreen, con comodi pulsanti e microfono a riduzione di rumori di fondo che rendono ogni conversazione naturale e veloce. Gli aggiornamenti software sono gratuiti, e la SIM integrata permette di utilizzare il dispositivo per quanto si vuole, in 150 paesi del mondo, a costo zero.

Funziona praticamente ovunque. Grazie a una scheda SIM integrata, il traduttore si collega automaticamente alla rete WiFi o alla rete GSM, e l’uso della SIM è completamente gratuito e non richiede contratto.

Il server si trova in Germania, ed è crittografato a garanzia della tua privacy. Vasco 2 traduce oltre 50 lingue diverse (tra le quali: giapponese, cinese, coreano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, hindi, russo e tante altre.) e permette di ascoltare la pronuncia impeccabile del dispositivo, così da imparare tante nuove lingue con accento madrelingua. Uno strumento professionale che supera di gran lunga le applicazioni del cellulare.

Utilizzato da forze dell’ordine, uffici statali, e istituzioni pubbliche e dagli operatori di primo soccorso, Vasco 2 è veloce e affidabile, e pronto da usare già al primo utilizzo. Include una garanzia totale di rimborso a 30 giorni.