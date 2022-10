Siamo in un periodo storico – purtroppo – molto particolare, tuttavia non è questa la “piazza” adatta per addentrarsi in complesse analisi per cercare di spiegare e capire il perché di tale situazione. Ogni giorno si parla di bollette e rincari e, di conseguenza, anche di strategie per cercare di risparmiare. Per cercare di raggiungere questo obiettivo, un aiuto lo potresti trovare in quei dispositivi smart che ti consentono di tenere sempre sotto controllo i consumi in casa.

A tal proposito ti segnalo la valvola termostatica smart di Meross, brand di assoluta affidabilità e che spesso collabora anche con Amazon. Compatibile con HomeKit di Apple, Siri, Alexa e Google Assistant, il termostato intelligente passa da 50,29 euro a 40 euro grazie alla combo “sconto + coupon”.

Il termostato di Meross, come detto poco sopra, può essere controllato tramite comandi vocali via Siri (Apple), Alexa (Amazon) e Google Assistant. In alternativa, puoi utilizzare l’app di Meross (la puoi scaricare da qui) oppure la piattaforma Home che trovi su tutti i sistemi operativi dell’azienda di Cupertino.

Le dimensioni sono abbastanza contenute e l’installazione è semplicissima: svita il vecchio termostato e avvita quello smart di Meross. Nella maggior parte dei casi non vengono riscontrati problemi di compatibilità, ma nel caso puoi utilizzare gli adattatori (Caleffi, Giacomini, Danfoss RAVL e così via) inclusi nella confezione.

In media, spiega Meross, il risparmio è di circa il 30% in inverno rispetto ai termostati tradizionali. Ovviamente si tratta di una percentuale che non ha un valore assoluto poiché i consumi dipendono da tanti fattori e variano da situazione a situazione. In ogni caso, il risparmio – superiore, pari o inferiore al 30% – è assicurato, e questa è già una buona notizia.

L’unico neo, se così vogliamo definirlo, è che per il corretto funzionamento è necessario un Hub e una connessione Wi-Fi da 2,4GHz.

📢 Ti ricordo che per ottenere un ulteriore sconto di 7 euro oltre a quello del 6% che vedi già applicato, devi spuntare la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere la valvola termostatica smart di Meross al carrello.

