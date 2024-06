Vai in vacanza con Apple Watch SE: oggi in sconto clamoroso su Amazon

L’Apple Watch SE offre tutto l’essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto e monitorare la tua salute. Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10, hai più informazioni a colpo d’occhio. Funzioni come “Rilevamento incidenti” e parametri evoluti per i tuoi workout ti danno tutto quello che ti serve a un prezzo che ti piacerà.

Tra le funzioni per la salute e la sicurezza, l’Apple Watch SE ti permette di chiamare aiuto quando serve grazie a “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze. Puoi scoprire dati utili sulla tua salute e ricevere notifiche se il battito cardiaco è irregolare o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa.

Semplicemente compatibile, tutto funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple. Usa l’Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare i tuoi dispositivi e pagare con Apple Pay.

L’Apple Watch SE è swimproof con resistenza all’acqua fino a 50 metri e ha una cassa disponibile in tre colori, con un retro creato tramite un processo a ridotto impatto ambientale. È facile da personalizzare con cinturini in vari stili, materiali e colori, e quadranti completamente personalizzabili. Un grandioso compagno di fitness, l’app Allenamento ti segue in tantissimi sport. Infine, Puoi mandare messaggi, rispondere a telefonate, ascoltare musica e podcast, usare Siri e chiamare aiuto con SOS emergenze.

Su Amazon, oggi, Apple Watch SE viene scontato del 17% e venduto alla cifra finale d’acquisto di 239€.