Vai al bancomat convinto di mettere in salvo i tuoi risparmi, ma quel gesto sta già svuotando il conto: la truffa che inganna anche i più prudenti

Secondo i dati raccolti da Kaspersky, tra gennaio e aprile 2026 gli attacchi di tipo relay via NFC, la tecnologia che permette i pagamenti contactless, sono passati da circa 12.300 a 35.600 tentativi bloccati, un incremento del 188% nel giro di pochi mesi. Un salto che riflette la rapidità con cui i criminali informatici stanno perfezionando queste tecniche, sfruttando malware Android specializzati come SuperCard X, PhantomCard e NGate.

Il meccanismo più diffuso, chiamato in gergo tecnico attacco relay diretto, funziona convincendo la vittima a installare un’applicazione camuffata da strumento di verifica bancaria, spesso dopo un contatto iniziale via SMS o WhatsApp che segnala presunte attività sospette sul conto. Una volta installato il malware, alla vittima viene chiesto di avvicinare la propria carta di pagamento allo smartphone: in quel momento il software legge e trasmette i dati del chip a un secondo dispositivo controllato dai truffatori, che lo usa per effettuare pagamenti o prelievi altrove.

La truffa del Bancomat è più pericolosa che mai

C’è però una variante molto più recente e insidiosa, definita dagli esperti schema NFC inversa, che ribalta completamente la dinamica dell’attacco classico. Qui i truffatori convincono la vittima a impostare un’applicazione malevola come metodo di pagamento predefinito sul telefono, per poi spingerla a recarsi fisicamente a uno sportello ATM e versare contanti su un presunto conto sicuro, presentato come misura di protezione contro un imminente attacco al proprio conto corrente.

Il paradosso è totale: la vittima non subisce un furto nascosto, ma esegue lei stessa il trasferimento di denaro, convinta di stare mettendo al riparo i propri risparmi da una minaccia inventata a tavolino dagli stessi truffatori. Secondo Sergey Golovanov, ricercatore di sicurezza che ha analizzato il fenomeno, proprio questo aspetto rende lo schema particolarmente difficile da individuare e bloccare in tempo, perché dall’esterno l’operazione appare come un normale versamento autorizzato dal titolare del conto.

Le forze dell’ordine e gli esperti di sicurezza informatica raccomandano di trattare con la massima diffidenza qualsiasi richiesta, ricevuta per telefono o via app, di trasferire fondi verso un conto descritto come sicuro o di emergenza: nessun istituto bancario legittimo richiede mai al cliente di spostare fisicamente denaro contante a uno sportello per proteggerlo da una frode, e ogni comunicazione di questo tipo, per quanto convincente possa sembrare la telefonata o il messaggio ricevuto, andrebbe verificata chiamando direttamente il numero ufficiale della propria banca, non quello fornito da chi ha avviato il contatto.

Un altro campanello d’allarme da tenere presente riguarda le app installate su suggerimento di un operatore telefonico sconosciuto, specialmente quando la richiesta arriva accompagnata dall’invito a rimuovere i limiti di spesa dalla propria carta prima ancora di completare la presunta verifica: è proprio in quel passaggio, apparentemente innocuo, che si gioca buona parte del successo di questi attacchi sempre più sofisticati.

Anche la formazione delle persone più anziane, statisticamente le più esposte a questo tipo di raggiro proprio per la minore familiarità con le dinamiche digitali, resta uno degli strumenti di prevenzione più citati dagli esperti di sicurezza: condividere in famiglia informazioni chiare su come riconoscere questi schemi, senza allarmismi ma con esempi concreti, riduce sensibilmente il rischio che una telefonata o un messaggio ben costruito riesca a convincere qualcuno a compiere un gesto irreversibile davanti a uno sportello bancomat.