Vacanze di fine agosto: Zaino per Ryanair con misure precise e dimensioni perfette in PROMOZIONE

Lo zaino da viaggio è progettato per offrire praticità e comfort durante i tuoi spostamenti. Con dimensioni ottimali di 40x20x25 cm, è perfetto come bagaglio a mano per le compagnie aeree Ryanair, che accettano solo zaini con queste misure per evitare costi aggiuntivi. Il comparto principale e lo scomparto per il laptop misurano 40x18x25 cm, garantendo spazio sufficiente per organizzare i tuoi beni.

Una delle caratteristiche più innovative è il foro per la ricarica e l’ascolto della musica, situato sul lato dello zaino. Questo foro ti permette di ascoltare musica e caricare il telefono facilmente, basta far passare il cavo attraverso e collegare i tuoi dispositivi.

Per una maggiore comodità durante i viaggi, lo zaino è dotato di uno scomparto separato per il laptop e di un’apertura a 180 gradi in stile valigia per facilitare i controlli di sicurezza in aeroporto. Inoltre, la tasca posteriore antifurto protegge i tuoi oggetti preziosi, mentre il cinturino manica trolley rende più facile il trasporto insieme alla valigia.

Lo zaino è progettato con scomparti multipli. Realizzato in tessuto resistente all’usura con spallacci imbottiti, cerniere di alta qualità e spugna traspirante per lo schienale, questo zaino è ideale non solo come bagaglio a mano, ma anche come zaino da giorno casual, per laptop e per brevi viaggi.

Su Amazon, oggi, lo zaino da viaggio viene messo in sconto del 21% e viene venduto al prezzo finale e totale di 23,74€.