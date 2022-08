Sul Play Store di Google c’è un’applicazione che sta riscuotendo un successo straordinario. La cosa che fa sorridere è che riguarda il rivale del robottino verde, ovvero il sistema operativo sviluppato da Apple per i suoi iPhone. Sì perché l’app in questione è un launcher che copia completamente (per quanto possibile) l’interfaccia di iOS 16, major update prossimo al debutto a settembre.

Il launcher (che banalmente si chiama Launcher iOS 16) è stato scaricato oltre 50 milioni di volte fino ad oggi e consente – da circa tre anni, aggiornamento dopo aggiornamento – di ricreare l’esperienza iOS sui dispositivi Android. Questo ripropone la Home Screen, il dock, i menu del Force Touch, la modalità “jiggle”, la Libreria App, lo stile dei widget e delle app di sistema come Messaggi, Note, Fotocamera e così via. Ah, addirittura il Play Store ha l’icona di App Store.

A portare all’attenzione questa singolare notizia è stato Parker Ortolani di The Verge, che ha poi rivelato che in realtà sono diverse le app che emulano iOS ad aver portato a casa milioni di download.

Che Apple sia riuscita a fare breccia nei cuori di questi 50 milioni di utenti Android? Quanti tra questi passeranno ad iOS dopo aver provato – nel peggior modo possibile, ammettiamolo – l’interfaccia che da anni caratterizza gli iPhone?

Sono domande a cui ovviamente non possiamo rispondere, ma il fatto che oltre 50 milioni di persone abbiano scaricato questo launcher dimostra il forte interesse nei confronti della piattaforma dell’azienda di Cupertino.