Uso ChatGPT tutti i giorni ma ignoravo che potesse fare questo

A raccontarla è un utente di MakeUseOf, che durante una modifica si è imbattuto nell’icona Modifica sotto l’immagine generata o ritoccata. Da lì è possibile selezionare punti precisi e spiegare a ChatGPT cosa cambiare, senza dover descrivere tutto a parole.

Tutto nasce da un ritocco piuttosto semplice: ripulire uno specchio sporco in una foto, togliendo macchie, sbavature e piccoli difetti visibili. L’utente, che ha raccontato l’episodio su MakeUseOf, aveva chiesto a ChatGPT un intervento leggero. Il sistema lo ha fatto, ma insieme alla correzione ha introdotto anche una modifica non richiesta.

È uno dei problemi più frequenti dell’editing fotografico con intelligenza artificiale. Si chiede di sistemare un dettaglio, ma l’algoritmo guarda l’immagine nel suo insieme e può toccare anche parti che l’utente voleva lasciare com’erano. A quel punto correggere l’errore diventa un altro lavoro: nuove istruzioni, altra attesa, nuovo rischio di fraintendimenti.

In questo caso, però, un tocco accidentale sull’immagine ha fatto comparire l’icona Modifica nella parte bassa dello schermo. Da quel momento il metodo è cambiato: non più una richiesta generica, come “pulisci lo specchio”, ma la possibilità di indicare esattamente il punto da sistemare. Un gesto minimo, quasi banale. Ma molto più efficace.

Dalle istruzioni vaghe ai punti esatti: il ruolo delle coordinate nell’immagine

Il vantaggio è chiaro: ChatGPT non deve più basarsi solo su una descrizione scritta. Quando l’utente tocca o seleziona una zona della foto, il sistema usa riferimenti spaziali, cioè coordinate X e Y, per capire dove intervenire con maggiore precisione.

Una selezione precisa sullo smartphone mostra come l’editing immagini possa concentrarsi su aree specifiche senza ritocchi indesiderati.

Così si evita una delle difficoltà più comuni nei ritocchi: spiegare “quella macchia in alto a destra”, “il riflesso vicino al bordo”, “la sbavatura accanto alla cornice” e sperare che il modello capisca davvero. Con la selezione dell’area, invece, l’indicazione visiva affianca il testo. Prima si mostra il punto. Poi si spiega cosa fare.

Secondo l’esperienza raccontata, il controllo diventa più simile a quello offerto da strumenti come Canva o da altri editor grafici, pur restando dentro la chat di ChatGPT. Non è un sostituto dei software professionali quando servono livelli, maschere o regolazioni molto precise. Per i ritocchi rapidi, però — macchie, piccoli elementi da attenuare, dettagli fuori posto — rende il lavoro meno macchinoso.

Come selezionare una o più aree e chiedere correzioni mirate

Il procedimento è semplice. Nell’app ChatGPT si carica una foto con l’icona “+”, si sceglie l’immagine dal dispositivo e si descrive il primo intervento desiderato. Dopo la generazione o la modifica iniziale, basta aprire l’immagine e toccare l’icona Modifica visibile in basso.

A quel punto si possono selezionare una o più zone precise e aggiungere un’istruzione: rimuovere una macchia, schiarire un dettaglio, correggere un riflesso, attenuare un elemento fuori posto. Il fatto di poter segnare più punti nella stessa foto evita di procedere sempre un difetto alla volta. Si lavora in modo più diretto, senza trasformare ogni piccolo ritocco in una lunga conversazione.

Resta però una regola importante: essere chiari. “Sistema questa parte” può non bastare. Meglio una richiesta come: “rimuovi le sbavature dallo specchio senza modificare il volto e lo sfondo”. In questo modo il modello ha un confine più preciso. Chi usa strumenti di intelligenza artificiale generativa lo sa bene: più sono netti i limiti dell’intervento, più si riduce il rischio che il sistema faccia di testa sua.

Perché indicare con precisione cambia anche l’uso quotidiano di ChatGPT

La stessa logica non vale solo per le immagini. Anche nelle conversazioni testuali con ChatGPT, indicare con esattezza il passaggio su cui lavorare può rendere tutto più rapido e meno ambiguo. Un hotel in una lista di viaggio, una frase in un confronto tra prodotti, una fonte da controllare: evidenziare il punto giusto spesso evita spiegazioni inutilmente lunghe.

In una ricerca, per esempio, l’utente può chiedere le fonti relative a una singola affermazione, senza riaprire tutto il ragionamento. Nella pianificazione di un viaggio può indicare una struttura, un’attività o un orario, chiedendo a ChatGPT di concentrarsi solo su quel dettaglio. È una differenza pratica, concreta.

La funzione conferma una tendenza ormai evidente nell’uso degli assistenti basati su IA: non conta solo quanto è potente il modello, ma anche quanto bene l’utente riesce a guidarlo. Mostrare, selezionare, delimitare. Spesso funziona meglio che spiegare tutto da capo.