USB4 o USB-C, la differenza è fondamentale ma tutti fanno una grande confusione

E la distinzione non è da poco: può cambiare la velocità di trasferimento, la ricarica e la compatibilità con monitor, dock e altri accessori. A guardarlo, il connettore sembra sempre quello: piccolo, ovale, reversibile, ormai presente su laptop, tablet, telefoni e console. Dietro quella forma identica, però, possono esserci prestazioni molto diverse.

Il punto è semplice, ma spesso si perde tra confezioni, schede tecniche e scritte in piccolo: USB-C non indica quanto sia veloce un cavo. Indica la forma del connettore, cioè quella presa o spina ovale che si inserisce in entrambi i versi e che oggi si trova su molti dispositivi, dagli smartphone Android agli iPhone più recenti, fino ai notebook sottili e ai monitor esterni. Dire “ho un cavo USB-C”, quindi, significa solo descrivere l’estremità del cavo. Non dice quasi nulla su quanti dati possa trasportare o su quanta energia possa reggere.

Da qui nasce la confusione. Due cavi possono sembrare uguali, avere lo stesso attacco e magari lo stesso colore, ma comportarsi in modo del tutto diverso. Uno può servire solo per una ricarica lenta, un altro può spostare file a velocità molto più alte, un altro ancora può portare il segnale video a un monitor. La differenza non si vede dall’esterno. Dipende dallo standard USB supportato, da com’è fatto il cablaggio interno e dalle specifiche indicate dal produttore.

Cavi identici, funzioni diverse: ricarica, dati e video a confronto

Nel cassetto di casa, tra vecchi caricabatterie e accessori comprati al volo, è facile ritrovarsi con più cavi USB-C. Il problema è che non tutti fanno lo stesso lavoro. Alcuni si fermano alle velocità di USB 2.0, sufficienti per accessori semplici, ma lente quando bisogna trasferire video, backup di foto o file di lavoro pesanti. Altri arrivano a USB 3.2 o USB4, e lì le prestazioni cambiano parecchio.

Cavi USB‑C simili a prima vista ma con qualità e prestazioni potenzialmente diverse, accanto a un laptop.

Poi c’è la ricarica rapida. Un cavo con attacco USB-C può caricare uno smartphone, certo. Ma non è detto che riesca ad alimentare bene un portatile o un tablet di fascia alta. Alcuni cavi sono pensati quasi solo per la carica e gestiscono male, o per nulla, il trasferimento dei dati. Altri supportano Power Delivery, la tecnologia che permette a caricatore e dispositivo di “mettersi d’accordo” su potenza e tensione. Anche in questo caso, la presa da sola non basta a capire cosa si ha in mano.

Lo stesso discorso vale per il video. Un connettore USB-C può collegare un laptop a un monitor 4K, ma solo se porta e cavo supportano le modalità necessarie, come DisplayPort Alt Mode o standard superiori. La formula “funziona con USB-C” è comoda, ma dice poco. E chi compra un cavo da pochi euro, magari in aeroporto o in un negozio di elettronica, rischia la sorpresa: il telefono si carica, sì, ma il monitor resta nero.

Cosa offre davvero USB4: fino a 40 Gbps, più potenza e supporto Thunderbolt 3

USB4, annunciato nel 2019 dall’USB Implementers Forum, è invece uno standard tecnologico vero e proprio. Usa il connettore USB-C, ma non riguarda solo la forma della porta. Definisce prestazioni più avanzate per dati, alimentazione e collegamenti esterni. Nella versione più diffusa può arrivare fino a 40 Gbps nel trasferimento dei dati, una soglia molto più alta rispetto ai vecchi cavi USB usati per caricare telefoni o sincronizzare piccoli file.

La differenza si nota soprattutto con accessori più esigenti: SSD esterni veloci, dock da scrivania, monitor ad alta risoluzione, schede di acquisizione o strumenti professionali. Con USB4 si possono gestire più flussi insieme, per esempio dati e video, usando una sola connessione. Per chi lavora con notebook compatti e poche porte a disposizione, non è un dettaglio secondario.

C’è poi la compatibilità con Thunderbolt 3, tecnologia sviluppata da Intel e adottata da molti computer, soprattutto tra i laptop professionali. Attenzione, però: non vuol dire che ogni porta USB-C sia Thunderbolt. E non vuol dire nemmeno che ogni dispositivo con USB-C lavori come una porta USB4. Significa piuttosto che USB4 è stato pensato per convivere meglio con quell’ecosistema, rendendo più semplice l’uso di dock, monitor e unità di archiviazione ad alte prestazioni.

Come scegliere il cavo giusto leggendo specifiche, etichette e limiti del dispositivo

La regola pratica è questa: prima di comprare un cavo USB-C, bisogna controllare cosa supportano sia il cavo sia il dispositivo a cui verrà collegato. Se un computer ha una porta USB-C ma non supporta USB4, comprare un cavo USB4 non farà comparire velocità più alte per magia. Tutta la catena lavora al livello dell’elemento più debole: porta, cavo, caricatore e periferica devono essere compatibili tra loro.

Sulle confezioni conviene cercare indicazioni precise, non solo la scritta “Type-C”. Sigle come USB4, 40 Gbps, USB 3.2, Power Delivery, 100 W o 240 W aiutano a capire cosa aspettarsi davvero. Se invece l’etichetta parla genericamente di “cavo di ricarica”, senza dire nulla su velocità o potenza, meglio considerarlo adatto agli usi più semplici.

Per caricare uno smartphone durante la notte, un cavo base può bastare. Chi invece collega un notebook a monitor, dischi esterni e dock farebbe meglio a scegliere prodotti certificati e in linea con le specifiche del proprio dispositivo. È una differenza poco visibile, ma concreta: lo stesso connettore USB-C può essere una semplice presa di ricarica oppure l’accesso a un collegamento USB4 ad alta velocità. E in casi come questo, il prezzo non è l’unico indizio da guardare.