USB Pendrive 128 GB con Lightning in SUPER SCONTO

Con tutti i dispositivi che oramai sono in collegamento tra loro per quel che concerne la condivisione dei file, avere a che fare con un singolo drive che sia in grado di collegarsi a tutto non è di sicuro cosa da poco, e la nuova chiavetta realizzata da Anyoug potrebbe fare al caso di molti, visto anche il suo prezzo di soli 25,59€ per quel che concerne la versione da 128 GB.

Il gioiellino targato Anyoug permette agli utenti che hanno un iPhone di collegare la chiavetta in questione, tra le altre cose disponibile sulla pagina ufficiale anche con il taglio di memoria da 32 GB e con la colorazione rosa per quello da 128 GB, assieme a quella nera, mentre non manca la possibilità di sfruttare il tutto anche su ulteriori device.

La chiavetta ha una velocità di lettura di 80MB/s e di scrittura di 40MB/s, e con la porta USB di tipo C, quella USB classica, quella per sistemi iOS Lightning e addirittura la Micro USB, ormai poco utilizzata ma in alcune situazioni particolarmente utile, può di sicuro fare al caso di molti utenti.

Grazie al device, è possibile spostare dei file in maniera veloce senza passare da Internet collegandosi a davvero qualunque device, il che rende di conseguenza la chiavetta a dir poco versatile a adatta alle esigenze di moltissimi utenti.