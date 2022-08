USB Drive Type-C 128GB ad un PREZZO FOLLE

Amazon permette di acquistare il Drive USB Type-C e 3.1 da 128 GB targato SanDisk a un prezzo che risulta a dir poco ottimo, considerando infatti nello specifico che il gioiellino in questione si presenta per soli 20,11€, con una riduzione del prezzo che ammonta addirittura al 68% rispetto al prezzo di listino originale, e con la spedizione veloce e gratis di Prime che risulta disponibile per gli abbonati.

La chiavetta con tecnologia USB 3.1 permette velocità di trasferimento fino a un totale di ben 150 MB al secondo, con il tutto che risulta utilizzabile principalmente sui computer e – soprattutto – sugli smartphone, con 128 GB che risultano in genere più che sufficienti per salvare file ed effettuare backup.

Grazie alla presenza di due porte per il collegamento, il dispositivo in questione risulta particolarmente versatile per quel che concerne diversi ambiti, con una qualità realizzativa a dir poco garantita dall’ottimo marchio di SanDisk che si presenta dietro al prodotto.

Di sicuro in molteplici situazioni avere una chiavetta in grado di venire letta dai telefoni senza che siano necessari adattatori e dai computer, anche nel caso in cui questi non abbiano un’entrata USB di tipo C, può risultare particolarmente utile per vari utilizzi, con la versatilità del prodotto che accompagnata all’ottimo prezzo a cui viene proposto lo rende di sicuro vantaggioso e da tenere sott’occhio.