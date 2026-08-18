Perché continuiamo ad utilizzare l'USB-C quando l'USB-B ha prestazioni incredibili e costa meno

Nel 2026, tra uffici, studi musicali e case piene di dispositivi, continuiamo a usare USB-C su smartphone, laptop e accessori perché è compatto, reversibile e capace di gestire molte funzioni. L’USB-B, invece, pur essendo ancora affidabile e spesso più economico, è rimasto soprattutto dove conta la stabilità della connessione: stampanti, scanner, interfacce audio e apparecchi professionali.

La differenza non dipende tanto da quale connettore sia “migliore” in assoluto, ma da come sono nati e dagli usi per cui sono stati progettati.

USB-A e USB-B nacquero insieme per mettere ordine nei collegamenti

Quando lo standard USB arrivò sul mercato nel 1996, l’obiettivo era semplificare un panorama molto più confuso di quello attuale. Dietro un computer potevano esserci porte diverse per stampante, mouse, modem, scanner e altre periferiche, spesso incompatibili tra loro.

Per questo nacquero USB-A e USB-B. Il primo, piatto e rettangolare, era destinato principalmente al computer. Il secondo, più squadrato e robusto, venne pensato per le periferiche.

La distinzione aveva anche una funzione pratica: evitare collegamenti errati tra due dispositivi dello stesso tipo e rendere immediatamente riconoscibile il ruolo delle due estremità del cavo.

Perché USB-B è diventato il connettore di stampanti e scanner

L’USB-B non è mai stato pensato per sostituire USB-A sui computer o sui caricabatterie. Il suo ruolo era quello di collegare al dispositivo principale stampanti, scanner, hard disk esterni, interfacce audio, mixer e strumenti musicali.

Nel linguaggio tecnico, il computer era l’host, mentre stampante o scanner erano le periferiche. Utilizzare connettori differenti rendeva il collegamento più intuitivo e riduceva la possibilità di errori.

Questo approccio funzionava bene per dispositivi destinati a rimanere fermi per molto tempo. Una stampante da ufficio, per esempio, poteva restare collegata per anni senza alcuna necessità di usare una presa più piccola o reversibile.

USB-A, USB-B e USB-C rispondono a esigenze diverse, dalla stabilità delle periferiche alla versatilità dei dispositivi moderni.

Il limite di USB-B è l’ingombro: dai dispositivi portatili a USB-C

Il vero limite dell’USB-B è sempre stato l’ingombro. Il connettore è robusto e tende a restare ben saldo, ma è anche largo e profondo, quindi poco adatto a dispositivi sempre più piccoli e sottili.

Con la diffusione di lettori MP3, fotocamere compatte e telefoni, il mercato si spostò prima verso mini-USB e poi verso micro-USB. Formati più piccoli, ma non sempre comodi da usare.

L’arrivo di USB-C ha cambiato radicalmente il quadro. Il connettore è compatto, reversibile e può supportare ricarica, trasferimento dati, uscita video e standard avanzati come USB4 o Thunderbolt, quando dispositivi e cavi sono compatibili.

È importante però distinguere la forma del connettore dalle sue prestazioni. Non tutte le porte USB-C offrono le stesse velocità o le stesse funzioni: dipende dallo standard effettivamente supportato.

Perché USB-B resiste ancora nei dispositivi professionali

Nonostante la diffusione di USB-C, l’USB-B non è scomparso. Continua a essere usato su molte stampanti, interfacce audio, tastiere musicali, controller, mixer e apparecchi professionali.

Uno dei motivi principali è la compatibilità. Aziende, studi e uffici dispongono già di cavi, dispositivi e procedure basati su questo standard. Sostituire tutto avrebbe spesso un costo senza portare vantaggi reali.

C’è poi la stabilità fisica. Il connettore USB-B entra in modo deciso e tende a restare al suo posto, caratteristica utile su apparecchi che vengono collegati una volta e poi lasciati funzionare per ore o anni.

Anche il costo può giocare a suo favore. USB-B è una tecnologia matura, semplice da implementare e sufficiente per dispositivi che non hanno bisogno di ricarica rapida, uscita video o altre funzioni tipiche di USB-C.

Non significa però che USB-B sia più potente. Le prestazioni dipendono dallo standard USB utilizzato, non dalla sola forma della porta. È questo il punto che spiega perché oggi USB-C domina sui prodotti nuovi e portatili, mentre USB-B continua a resistere dove servono soprattutto affidabilità, compatibilità e una connessione stabile.