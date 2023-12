USB-C su iPhone: cosa si può collegare

Con l’introduzione dell’USB-C su iPhone 15 e iPhone 15 Plus, Apple ha aperto un mondo di nuove possibilità per gli utenti, offrendo una comodità senza precedenti nel collegare una vasta gamma di accessori e periferiche. L’iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max vanno oltre, supportando velocità USB-3 fino a 10 Gbps.

Cosa si può connettere con l’USB-C su iPhone 15

Dopo anni di fedeltà al connettore Lightning, Apple ha adottato USB-C per modernizzare la connettività dei suoi dispositivi e allinearsi con l’ecosistema più ampio di dispositivi USB-C, come Mac e iPad. La mossa è stata in parte spinta dalla legislazione della Commissione Europea, che mira a ridurre i rifiuti elettronici imponendo un connettore universale per i telefoni.

Con l’iPhone 15, gli utenti possono ora godere della comodità di utilizzare lo stesso cavo per caricare tutti i loro dispositivi. Questo passaggio non solo semplifica la vita quotidiana ma apre anche la porta a un’ampia gamma di cavi e accessori di ricarica USB-C non proprietari disponibili sul mercato.

Una novità interessante è la capacità dell’iPhone 15 di fungere da power bank per altri dispositivi. Con una potenza di uscita di circa 4,5 watt tramite la porta USB-C, l’iPhone può ricaricare accessori come gli AirPods o persino un altro iPhone.

A differenza di Lightning, USB-C su iPhone 15 consente una connessione diretta a display esterni. Gli utenti possono facilmente collegare il loro iPhone a una TV o un monitor 4K tramite un cavo USB-C a HDMI, trasformando il dispositivo in una console di gioco portatile o in uno strumento per presentazioni.

Con USB-C, gli utenti possono collegare dischi rigidi esterni o lettori di schede SD all’iPhone 15, navigando e importando file direttamente dall’app File. Questo è particolarmente utile per i fotografi che desiderano importare foto da una fotocamera dedicata direttamente nel loro iPhone.

USB-C supporta una vasta gamma di accessori, inclusi tastiere hardware, microfoni mini USB-C e adattatori Ethernet. Questa versatilità consente agli utenti di trasformare il loro iPhone in una stazione di lavoro mobile o in uno studio di registrazione portatile.

Gli utenti che preferiscono le cuffie cablate possono ora utilizzare qualsiasi cuffia USB-C con il loro iPhone 15, iPad e Mac. Inoltre, gli hub multiporta USB-C offrono una soluzione comoda per collegare simultaneamente più dispositivi e display esterni.

L’introduzione dell’USB-C su iPhone 15 rappresenta un significativo passo avanti nella connettività e nella versatilità dei dispositivi Apple. Questo cambiamento non solo semplifica la vita degli utenti ma apre anche la porta a un’ampia gamma di nuove funzionalità e possibilità di utilizzo. Con l’iPhone 15, Apple non solo ha modernizzato la connettività dei suoi dispositivi ma ha anche reso la vita quotidiana degli utenti più comoda e flessibile.