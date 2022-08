Quando va via la corrente, devi dire addio a domotica, telefono, Internet, e in qualche caso perfino al PC. Ma non se acquisti un gruppo di continuità, come questo UPS Tecnoware ERA PLUS 750 dotato di 2 prese Schuko e autonomia fino a 40 minuti. Solo per oggi costa 49€ spedizioni incluse.

Necessario per avere Internet, telefono, sistema di videosorveglianza senza fili e per creare una rete di backup e archivi di rete per la smart tv in salotto. Quando non c’è la corrente, puoi continuare a godere della tecnologia grazie a un UPS.

L’UPS va collegato tra il dispositivo da alimentare e la rete elettrica, e fa da cuscinetto quando la corrente salta; ma non serve soltanto a fare da batteria: è anche uno stabilizzatore di rete. Ciò significa che, in caso di sbalzi di tensione e fulmini, protegge i vostri preziosi dispositivi elettrici. È consigliato per PC, Mac, sistemi di DVR e videosorveglianza, Modem WiFI ADSL/Fibra, registratori di Cassa.

Questo UPS vanta 40 minuti di autonomia con modem e router, e fino a 10 minuti con 1 PC (ma considerando quanto sono bassi i consumi del Mac, probabilmente molto di più nel nostro caso). Facile da usare, include un lungo cavo d’Ingresso con spina Schuko e due Schuko posteriori. Assolutamente silenzioso, è anche incredibilmente compatto.

