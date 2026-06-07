Unieuro fa furore prima dell'estate e regala a chi acquista prodotti tech una bicicletta

Il pezzo forte è la bici pieghevole Mia in omaggio con una selezione di prodotti, tra smartphone, notebook, TV e climatizzatori. Una mossa pensata per spingere l’elettronica proprio nel periodo in cui crescono anche gli acquisti legati alla mobilità leggera.

Lo slogan scelto da Unieuro è diretto: “Solo da Unieuro, la Mia può diventare tua”. Il riferimento è alla bici pieghevole Mia, indicata nel volantino con un valore commerciale di 199,90 euro. Il funzionamento è piuttosto semplice: comprando uno dei prodotti selezionati, il cliente riceve la bicicletta senza pagare nulla in più.

La promo estiva: così la bici pieghevole Mia può diventare tua

Sul sito, stando a quanto riportato nella pagina della promozione, bisogna inserire nel carrello sia il prodotto aderente sia la Teklio La Mia bici pieghevole 20”: lo sconto sull’omaggio viene applicato in automatico prima del pagamento. In negozio, invece, ci si affida al personale vendita, con disponibilità da verificare al momento. La bici è proposta in tre colorazioni, un dettaglio utile per chi pensa davvero di usarla nei mesi estivi, magari per brevi spostamenti in città o per il tragitto casa-stazione. Attenzione, però: non vale su tutto il catalogo. L’omaggio riguarda solo gli articoli indicati nel volantino Unieuro al 10 giugno 2026.

Tra le proposte più in vista c’è il Samsung Galaxy A57 5G, venduto a 498 euro invece dei 549,90 euro indicati, con bici pieghevole Mia inclusa. È una delle formule più immediate per chi cerca uno smartphone di fascia media e vuole aggiungere, nello stesso acquisto, un mezzo pieghevole da usare con l’arrivo della bella stagione. Spazio anche al Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 con processore Intel Core i7-13620H, proposto a 598 euro a fronte di un prezzo riportato di 749,90 euro.

Qui il pubblico cambia: studenti, lavoratori sempre in movimento, famiglie che devono cambiare portatile prima dell’estate. C’è poi l’offerta sul fronte climatizzazione, con l’Electroline Dualsplit 9000+12000 BTU a 598,90 euro invece di 829,90 euro, sempre con bici in omaggio. Un abbinamento insolito, ma in linea con la stagione: il caldo è alle porte, i climatizzatori tornano tra i prodotti più cercati e un incentivo in più può pesare nella scelta di chi aveva già messo in conto la spesa.

La bici in regalo fa gola, ma non rende automaticamente conveniente ogni acquisto. È questo il punto da tenere a mente. Nel volantino ci sono anche offerte senza bicicletta, come iPhone 17 da 256 GB a 879 euro, oppure prodotti con sconti importanti sulla carta, tra cui il Samsung OLED AI TV 55” QE55S85FAUXZT a 649 euro rispetto al prezzo indicato di 1.599 euro. Il discorso cambia quando si sale di fascia.

SmartWorld cita il caso del Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB, proposto a 1.398 euro con bici inclusa: un prezzo che, secondo l’analisi della testata, può risultare meno interessante se confrontato con le offerte viste spesso online sullo stesso modello. In parole semplici: se il prodotto principale parte da un prezzo più alto della media di mercato, il valore della bici da 199,90 euro rischia di essere già assorbito dal costo iniziale. Meglio quindi fare un controllo veloce su altri rivenditori affidabili, senza dimenticare garanzia, tempi di consegna e disponibilità reale. La bici è un vantaggio se si aggiunge a un prezzo già buono. Da sola, non fa miracoli.

Coupon, scorte e verifiche: cosa guardare prima di comprare

Restano disponibili anche alcuni strumenti di risparmio legati a Unieuro. Con la carta gratuita Unieuro Club, si accumula 1 punto ogni 2 euro di spesa e, una volta raggiunti 200 punti, si può ottenere un codice sconto Unieuro da 5 euro. Chi si iscrive al sito riceve inoltre, nel giorno del compleanno, un extra sconto del 5%, secondo le condizioni indicate dallo store. Prima di chiudere l’ordine, però, meglio controllare tre cose: che il prodotto scelto rientri davvero nella promozione, che la bici pieghevole Mia compaia nel carrello con prezzo azzerato, e che consegna o ritiro in negozio siano disponibili nella propria zona.

Prezzi e scorte, come spesso accade nelle campagne dei grandi rivenditori, possono cambiare nel giro di pochi giorni. Per questo il volantino Unieuro valido fino al 10 giugno 2026 va letto per quello che è: una fotografia delle offerte del momento, utile soprattutto a chi aveva già programmato un acquisto tech e può trasformare l’omaggio in un vantaggio concreto, non in una spesa fatta d’impulso.