Unieuro distrugge i prezzi: il PC top di gamma è in offerta a quasi 300 euro in meno

Chi sta cercando un notebook capace di affrontare lavoro, studio e multitasking avanzato senza spendere cifre da ultrabook premium potrebbe trovare interessante una delle offerte attualmente disponibili da Unieuro.

Il protagonista è l’HP 15-fd2017nl, un portatile da 15,6 pollici che punta molto sulle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale integrate nei processori Intel di ultima generazione.

Il dispositivo è proposto a 699 euro invece di 929,90 euro, con uno sconto che supera il 24% rispetto al prezzo consigliato.

Il cuore del notebook è il processore Intel Core Ultra 7 255U, una delle soluzioni più recenti della gamma Intel pensata per migliorare produttività, efficienza energetica e funzioni AI. A bordo troviamo anche 24 GB di memoria RAM DDR5 e un SSD da 1 TB, una configurazione che permette di lavorare con numerose applicazioni aperte contemporaneamente senza particolari rallentamenti.

La presenza di una dotazione così generosa rende il portatile adatto non solo alla navigazione web e alla gestione della posta elettronica, ma anche a software professionali, videoconferenze frequenti, elaborazione documenti complessi e attività di produttività avanzata.

Schermo Full HD da 15,6 pollici

HP ha scelto un display Full HD da 15,6 pollici, dimensione che continua a essere una delle più apprezzate da chi desidera una superficie di lavoro ampia senza rinunciare alla portabilità.

Il pannello è pensato per offrire una buona esperienza durante la visione di contenuti multimediali, la produttività quotidiana e le sessioni di lavoro prolungate. La tecnologia anti-sfarfallio integrata contribuisce inoltre a ridurre l’affaticamento visivo durante l’utilizzo continuativo.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo HP 15-fd2017nl riguarda l’integrazione delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il notebook dispone infatti del tasto dedicato a Copilot, l’assistente AI di Microsoft integrato in Windows 11.

Questa soluzione consente di accedere rapidamente a strumenti per la scrittura, la ricerca di informazioni, la gestione delle attività quotidiane e il supporto alla produttività, senza dover aprire applicazioni aggiuntive. HP sottolinea inoltre la presenza di tecnologie AI integrate nel processore, progettate per migliorare prestazioni ed efficienza energetica.

Connettività moderna e ricarica rapida

Sul fronte della connettività non manca il supporto al Wi-Fi 6, ormai diventato uno standard per chi utilizza reti domestiche moderne e desidera velocità elevate durante download, streaming e videoconferenze.

Presente anche la tecnologia HP Fast Charge, che permette di recuperare rapidamente energia quando il tempo a disposizione è limitato. Secondo quanto indicato dal produttore, la batteria può raggiungere il 50% della carica in circa 30 minuti nelle condizioni previste dal sistema.

Un’offerta interessante per chi cerca un portatile completo

La combinazione tra processore Intel Core Ultra 7, 24 GB di RAM, SSD da 1 TB e funzionalità AI rende questo notebook uno dei modelli più completi nella fascia sotto i 700 euro.

Per chi desidera un computer pronto ad affrontare diversi anni di utilizzo senza compromessi evidenti, l’HP 15-fd2017nl rappresenta una proposta da tenere in considerazione, soprattutto alla luce dello sconto attualmente applicato da Unieuro.