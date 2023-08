Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri, 2 giochi PS5 a meno di 20€

Cosa c’è di meglio di un super gioco ad un prezzo imbattibile? Semplice: due super giochi ad un prezzo imbattibile! Una delle saghe videoludiche più amate e acclamate di sempre, “Uncharted”, fa il suo ritorno su PlayStation 5 con “Raccolta L’Eredità dei ladri”. E la notizia ancora più incredibile? Questa gemma di gioco è ora disponibile su Amazon a soli 19,97€, rappresentando un formidabile 61% di sconto rispetto al prezzo originale. Non stiamo scherzando!

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri a soli 19,97€ su Amazon

Per chi è nuovo alla saga o per chi desidera rivivere le emozioni in qualità superiore, “Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri” è una collezione che non può mancare nella vostra libreria di giochi. Ecco cosa offre:

Grafica rimasterizzata : Goditi le avventure di Nathan Drake con dettagli grafici potenziati, sfruttando appieno la potenza della PlayStation 5. I paesaggi mozzafiato e le scene d’azione non sono mai state così realistiche!

: Goditi le avventure di Nathan Drake con dettagli grafici potenziati, sfruttando appieno la potenza della PlayStation 5. I paesaggi mozzafiato e le scene d’azione non sono mai state così realistiche! Fluidità di gioco: Grazie al frame rate migliorato, vivrai ogni momento di azione, ogni inseguimento e ogni acrobazia con una fluidità senza precedenti, rendendo ogni tuo movimento più reattivo e coinvolgente.

Compatibilità con le funzionalità PS5 : Sperimenta ogni sparo, esplosione e avventura con la haptic feedback del DualSense, che ti immergerà ancora di più nell’azione.

: Sperimenta ogni sparo, esplosione e avventura con la del DualSense, che ti immergerà ancora di più nell’azione. Tutte le avventure in un unico pacchetto: Questa raccolta contiene tutti i capitoli principali della saga, permettendoti di seguire la storia epica di Nathan e dei suoi compagni dall’inizio alla fine.

“Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri” rappresenta un’esperienza completa, ideale sia per i fan di lunga data sia per chi si avvicina alla saga per la prima volta. Con una trama avvincente, personaggi memorabili e azione senza sosta, è il gioco perfetto per chi desidera un’epica avventura videoludica.

Sei davvero pronto a lasciarti sfuggire questa opportunità? Le avventure di Nathan Drake ti stanno chiamando, e con uno sconto così considerevole, sarebbe un peccato non rispondere alla chiamata. Ordina ora la tua copia di “Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri” e preparati a vivere una delle saghe videoludiche più epiche di tutti i tempi. Ma affrettati, offerte come questa non durano per sempre. Vai all’avventura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.