Un'azienda prende improvvisamente il controllo degli smartphone: arriva un messaggio e poi cancellano tutto

Il confine tra proprietà fisica e possesso digitale non è mai stato così sottile, eppure per alcuni possessori di Samsung Galaxy S22 Ultra la scoperta di questa fragilità è arrivata nel modo più brutale possibile.

Durante una procedura di routine, quella del ripristino ai dati di fabbrica, diversi utenti hanno visto i propri dispositivi trasformarsi in terminali remoti sotto il controllo di un’entità esterna del tutto sconosciuta: Numero LLC.

Non si tratta di un errore software comune, ma di un’intrusione che avviene a un livello più profondo del sistema operativo. Nel momento in cui lo smartphone si riconnette alla rete per la configurazione iniziale, il sistema di protezione Samsung Knox intercetta il dispositivo. Invece della consueta schermata di benvenuto, appare un avviso perentorio: “Questo Galaxy S22 Ultra non è privato”. Da quel momento, l’utente viene informato che il telefono è gestito da un’organizzazione che può monitorare dati, installare applicazioni e, se necessario, cancellare l’intero contenuto della memoria da remoto.

L’aziena che prende il “controllo” degli smartphone

Il paradosso risiede nel fatto che i dispositivi coinvolti sono stati acquistati regolarmente attraverso canali consumer, senza alcun legame con flotte aziendali o contratti di leasing professionale. Eppure, Numero LLC sembra aver registrato i codici IMEI di questi telefoni nei server di Knox Mobile Enrollment (KME), il tool che le aziende usano per configurare massivamente i telefoni dei dipendenti.

Questa procedura crea un blocco insormontabile. Anche tentando di flashare un nuovo firmware o eseguendo ripetuti reset, il problema persiste perché la “proprietà” digitale è impressa nei server centrali di Samsung. Ogni volta che il telefono cerca di attivarsi, interroga il cloud e riceve l’ordine di sottomettersi all’amministratore Numero LLC. È una forma di espropriazione digitale che trasforma un oggetto da mille euro in un fermacarte connesso.

Mentre i forum tecnici si riempiono di segnalazioni, emerge un dettaglio singolare: alcuni utenti hanno notato che, durante il tentativo di configurazione, il sistema forza l’installazione di app dai nomi sospetti come “FRP UNLOCK” o “SAMSUNG ADMIN”. È interessante notare come il colore della scocca del telefono, un dettaglio solitamente estetico, sembri quasi svanire di fronte alla grigia uniformità di un’interfaccia bloccata che non permette nemmeno di raggiungere la schermata home.

Forse l’errore non è nel software del telefono, ma nella gestione burocratica dei database di produzione. È lecito ipotizzare che esistano “falle amministrative” nei registri IMEI, dove stringhe di codici destinate al mercato libero vengono erroneamente caricate in lotti aziendali da rivenditori terzi o intermediari logistici. Il software, nella sua logica binaria, non mette in discussione l’autorità del database: se il server dice che quel numero di serie appartiene a Numero LLC, il telefono obbedisce.

L’assistenza ufficiale fatica a fornire risposte risolutive, trovandosi spesso in un rimpallo di responsabilità tra il supporto hardware e quello dedicato alla piattaforma Knox. Il caso solleva una questione fondamentale: quanto è realmente “nostro” un oggetto che richiede una validazione esterna costante per funzionare? In un mondo di dispositivi permanentemente connessi, il diritto al reset rischia di diventare il grilletto di una trappola digitale imprevedibile.