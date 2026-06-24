Un'altra icona è spuntata in alto sul telefono: ma ora cosa vuol dire? Chiarito il mistero

Succede a tutti, prima o poi: si dà un’occhiata allo schermo del telefono e in alto, vicino alle tacche del segnale e all’indicatore della batteria, compare un simbolo mai notato prima. Il primo pensiero è spesso che ci sia qualcosa che non va, magari un’app impazzita o un guasto. Nella stragrande maggioranza dei casi, invece, si tratta di un’indicazione voluta dal sistema, pensata proprio per informare l’utente di ciò che il dispositivo sta facendo in quel momento.

Nuova icona sul dispositivo: il significato

I simboli che generano più dubbi, sugli iPhone, sono due piccoli pallini colorati introdotti qualche anno fa con un aggiornamento di iOS e poi rimasti come standard. Il pallino arancione segnala che un’applicazione sta utilizzando il microfono: lo si vede comparire durante una telefonata, mentre si registra un memo vocale, quando si invia un messaggio audio o si interpella l’assistente vocale. Il pallino verde, invece, indica che è in uso la fotocamera, da sola oppure insieme al microfono, come accade in una videochiamata o all’apertura dell’app per scattare una foto.

La logica dietro questi indicatori è di tutela della privacy. Sui computer portatili esiste da tempo una spia luminosa accanto alla webcam che si accende quando la videocamera lavora; con questi pallini la stessa idea è stata portata sul telefono. Il loro valore si coglie soprattutto quando si accendono in un momento inatteso, mentre si usa un’app che non dovrebbe avere bisogno né del microfono né della fotocamera. In quel caso vale la pena aprire il centro di controllo, dove compare il nome dell’applicazione che ha avuto accesso di recente, e valutare se rivedere i permessi concessi a quel programma.

Attorno a questi due, la barra di stato ospita una piccola folla di altri simboli che spesso passano inosservati. La freccia rivolta verso l’alto segnala che un’app sta usando la posizione, mentre un lucchetto con una freccia circolare indica che la rotazione automatica dello schermo è bloccata. La mezzaluna, quando presente, ricorda che è attiva una modalità di concentrazione che silenzia notifiche e avvisi. Su molti telefoni, inoltre, l’area attorno all’orologio può cambiare colore: una tinta che avvolge l’ora segnala in genere una chiamata in corso, una registrazione dello schermo o la condivisione di una connessione con altri dispositivi.

Conoscere il significato di questi simboli serve a distinguere ciò che è normale da ciò che merita attenzione. Un pallino verde mentre si è in videochiamata è del tutto atteso; lo stesso pallino che si accende mentre si legge una pagina di testo, al contrario, è un segnale da non ignorare. La barra di stato, in fondo, funziona come un piccolo cruscotto, e imparare a leggerlo permette di capire al volo cosa il telefono stia facendo dietro le quinte, senza dover indovinare. Apple mantiene online un elenco completo di queste icone, utile da consultare la prima volta che ci si imbatte in un simbolo sconosciuto.