Una presa intelligente per una casa smart: non puoi perdertela, MAXI SCONTO ATTIVO (-31%)

Prezzo clamoroso per la presa smart TP-Link

La presa smart TP-Link è un dispositivo compatto e innovativo, progettato per semplificare la gestione dei tuoi elettrodomestici. Grazie al supporto Wi-Fi 2.4GHz, puoi controllare l’accensione e lo spegnimento dei tuoi dispositivi in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Il controllo da remoto è reso possibile dalla comoda App Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS. La funzionalità di programmazione ti permette di organizzare le tue giornate creando routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi. Con l’app Tapo, puoi impostare facilmente quando i tuoi dispositivi devono essere attivi, migliorando l’efficienza energetica e semplificando le attività quotidiane.

La funzione Timer ti consente di creare countdown di accensione e spegnimento predefiniti. Questa funzione è ideale per ottimizzare azioni ricorrenti, come lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini, assicurando che le luci si spengano automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

Il controllo vocale aggiunge un ulteriore livello di comodità. La Tapo P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di gestire i tuoi elettrodomestici con semplici comandi vocali per un’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva. Infine, la modalità assenza simula la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali.

Su Amazon, oggi, la presa smart TP-Link viene scontata del 31% e viene venduta al costo totale e finale di soli 10,99€.

