Una nuova app per iPhone promette di avvisare quando nelle vicinanze sono presenti occhiali intelligenti capaci di registrare immagini e video.

Si chiama SpecterSense e utilizza i segnali Bluetooth Low Energy per individuare dispositivi compatibili prodotti da Meta, EssilorLuxottica e Snap. Non permette di sapere se qualcuno stia realmente filmando, ma offre un’indicazione utile sulla possibile presenza di smart glasses con fotocamera nello stesso ambiente.

Come l’iPhone individua gli occhiali intelligenti

Gli occhiali connessi utilizzano il Bluetooth Low Energy per comunicare con lo smartphone del proprietario e trasmettere piccoli pacchetti identificativi. SpecterSense esegue una scansione di questi segnali attraverso il sistema Core Bluetooth di Apple e li confronta con gli identificativi associati ai produttori conosciuti. Non deve collegarsi direttamente agli occhiali e non può accedere alle fotografie, ai video o ai dati memorizzati dal dispositivo.

Quando viene riconosciuto un segnale compatibile, l’app mostra il produttore, la potenza della trasmissione e una stima approssimativa della distanza. È possibile impostare una soglia per ricevere avvisi soltanto quando il dispositivo sembra abbastanza vicino. Le rilevazioni possono essere accompagnate da notifiche e vibrazioni, mentre un registro conserva sul telefono orario, intensità del segnale e identificativo rilevato.

La scansione può quindi essere utile in bar, uffici, mezzi pubblici o sale d’attesa, dove gli occhiali smart possono somigliare a normali montature. La presenza di un avviso non dimostra tuttavia chi possieda il dispositivo, quale modello sia stato intercettato o se la videocamera sia accesa. Indica soltanto che nelle vicinanze sta trasmettendo un prodotto Bluetooth associato a uno dei marchi monitorati.

Perché il rilevamento può produrre falsi allarmi

Il limite principale dipende dal metodo utilizzato. Gli identificativi Bluetooth appartengono spesso all’intero produttore e non a un singolo prodotto. Un segnale attribuito a Meta potrebbe quindi provenire da occhiali Ray-Ban Meta, ma anche da un visore Quest o da un altro accessorio della stessa azienda. In un ambiente affollato, con molti dispositivi connessi, non è sempre possibile distinguere con certezza l’origine della trasmissione.

Anche la distanza indicata va interpretata con prudenza. Pareti, persone, borse e interferenze possono modificare la potenza del segnale Bluetooth, facendo apparire un dispositivo più vicino o più lontano di quanto sia realmente. Se gli occhiali non stanno trasmettendo, hanno il Bluetooth disattivato oppure utilizzano identificativi non riconosciuti, l’app potrebbe invece non segnalarli affatto.

SpecterSense non è dunque un rilevatore infallibile di telecamere nascoste e non blocca le registrazioni. È uno strumento di consapevolezza ambientale, utile per invitare l’utente a osservare con maggiore attenzione ciò che lo circonda. Esistono inoltre applicazioni simili, come NearLens e Nearby Glasses, che adottano scansioni Bluetooth e algoritmi differenti, ma condividono gli stessi limiti di fondo.

Privacy, registrazioni e cosa può fare davvero l’app

Gli occhiali Meta permettono di scattare fotografie e registrare video con comandi vocali o tocchi sulla montatura. Una luce frontale segnala normalmente la registrazione, ma può risultare poco evidente in luoghi luminosi o affollati. Sapere che un dispositivo compatibile potrebbe essere presente aiuta a prestare attenzione, ma non autorizza a identificare, accusare o seguire chi si trova nelle vicinanze.

L’App Store italiano indica SpecterSense come applicazione per iPhone venduta a 3,99 euro. Lo sviluppatore dichiara che le scansioni e i registri restano localmente sul dispositivo e che non vengono raccolti dati personali. NearLens è invece disponibile gratuitamente e include rilevamento Bluetooth, notifiche e analisi delle segnalazioni, mentre altre alternative richiedono acquisti o abbonamenti.

La diffusione di queste app conferma quanto la privacy legata agli oggetti indossabili sia diventata un tema concreto nel 2026. Il loro valore non consiste nel provare che qualcuno stia filmando, ma nel segnalare una possibile presenza tecnologica. La regola corretta è quindi usare l’avviso come indizio, ricordando che un rilevamento Bluetooth non equivale alla prova di una registrazione.