Una molletta da bucato dietro al router: il trucco gratis che secondo alcuni raddoppia la portata del wi-fi in casa

Il trucco è tanto semplice quanto diffuso: si ritaglia un pezzo di carta stagnola, lo si modella a forma di riflettore concavo, simile a una piccola antenna parabolica, e lo si fissa dietro al router con l’aiuto di una comune molletta da bucato, che tiene la sagoma in posizione senza bisogno di colla o nastro adesivo. L’obiettivo dichiarato è quello di far rimbalzare il segnale verso la zona della casa dove serve di più.

Il principio fisico alla base non è un’invenzione da social network: un pannello metallico posizionato dietro l’antenna del router può effettivamente riflettere parte delle onde radio, concentrandole in una direzione precisa invece di lasciarle disperdere in modo uniforme in tutte le stanze. Un progetto di ricerca del Dartmouth College, chiamato WiPrint, ha persino sviluppato un algoritmo capace di calcolare la forma ottimale del riflettore in base alla planimetria della casa, misurando i miglioramenti attraverso il rapporto segnale-interferenza (SINR).

Trucco della molletta sul router

Qui però arriva il chiarimento più importante, quello che il titolo virale tende a omettere: il foglio di alluminio non crea nuovo segnale, lo ridistribuisce. In pratica, se la copertura migliora in una direzione, in genere peggiora in quella opposta, perché la potenza complessiva irradiata dal router resta la stessa di prima. Parlare di raddoppio della portata, come suggeriscono alcuni titoli, è quindi una semplificazione: si tratta più correttamente di una redistribuzione mirata, utile solo se il problema è concentrato in una zona specifica della casa e non in tutte le direzioni contemporaneamente.

Per chi vuole provarci, gli accorgimenti pratici contano quanto il materiale: il lato lucido della stagnola va rivolto verso l’antenna, la forma concava deve avvolgere parzialmente il router senza toccarlo direttamente, e il riflettore va posizionato dietro l’apparecchio, non sopra né tutto attorno, altrimenti l’effetto rischia di essere opposto a quello desiderato, attenuando il segnale invece di direzionarlo.

Il trucco funziona meglio con router dotati di antenne esterne visibili, mentre sui modelli più moderni con antenne interne integrate nel case l’effetto risulta più incerto e difficile da verificare senza strumenti di misurazione professionali. In questi casi conviene comunque partire dalle basi prima di ricorrere al fai da te: posizionare il router in un punto centrale e sollevato della casa, lontano da muri in cemento armato, elettrodomestici come i forni a microonde e grandi masse d’acqua come gli acquari, resta la variabile che incide di più sulla qualità della copertura.

Nessuno dei produttori di router ha mai validato ufficialmente il metodo, e la comunità tecnica resta divisa tra chi lo considera un rimedio artigianale genuino, seppur limitato, e chi lo liquida come un placebo che funziona più per il posizionamento accidentale del riflettore che per un reale effetto fisico misurabile. Resta comunque un esperimento a costo pressoché nullo, che nella peggiore delle ipotesi richiede solo qualche minuto per essere smontato.

Chi non ha voglia di sperimentare con forbici e stagnola può comunque ottenere risultati concreti agendo solo sull’inclinazione delle antenne esterne, quando il router ne è dotato: orientarne una in verticale e l’altra in orizzontale, anziché tenerle entrambe parallele, aiuta a coprire meglio sia gli ambienti sullo stesso piano sia quelli sopra o sotto al router, un accorgimento gratuito e verificato che spesso viene ignorato a favore di soluzioni più creative ma meno prevedibili.