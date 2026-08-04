Gli abbonati Amazon Prime possono già accedere senza costi aggiuntivi a una selezione di videogiochi in streaming, ma la novità non consiste nell’arrivo di una sezione gaming dentro Prime Video.

Il servizio utilizzato è Amazon Luna, la piattaforma di cloud gaming compresa tra i vantaggi Prime disponibili anche in Italia. Film e giochi restano quindi in ambienti distinti, pur facendo parte dello stesso abbonamento e della strategia con cui Amazon riunisce intrattenimento, musica, spedizioni e altri servizi digitali.

I videogiochi inclusi con Prime si avviano tramite Amazon Luna

Amazon Luna consente di giocare attraverso internet senza installare file pesanti e senza possedere necessariamente una console o un computer da gaming. Il gioco viene eseguito sui server cloud di Amazon e trasmesso sullo schermo scelto, secondo un principio simile allo streaming di film e serie. Per iniziare servono una connessione stabile, un dispositivo compatibile e, per molti titoli, un controller oppure mouse e tastiera.

Gli iscritti Prime hanno accesso a una raccolta di oltre 50 giochi in cloud senza costi aggiuntivi. Il catalogo comprende produzioni importanti, titoli indipendenti e una sezione chiamata GameNight, dedicata soprattutto alle partite locali con amici e familiari. Alcuni giochi permettono di utilizzare gli smartphone come controller, abbassando ulteriormente la soglia di ingresso per chi vuole provare senza acquistare nuovi accessori.

La disponibilità non significa però che ogni titolo presente su Luna sia gratuito. Amazon propone anche Luna Premium, acquisti individuali e collegamenti con servizi esterni come Ubisoft+. Prima di avviare un gioco bisogna quindi controllare se compare l’indicazione “Incluso con Prime” oppure se è richiesto un pagamento separato. Anche il catalogo compreso nell’abbonamento può cambiare nel tempo.

Quali dispositivi permettono di giocare senza console

Luna funziona su Fire TV, computer, tablet, smartphone e alcuni televisori intelligenti compatibili di Samsung e LG. Non sempre è necessaria un’app tradizionale: su computer e dispositivi mobili il servizio può essere raggiunto anche dal browser. La disponibilità concreta dipende dal modello, dal sistema operativo e dal Paese nel quale viene utilizzato l’account.

Per i giochi più complessi serve generalmente un controller Bluetooth o USB. Sono compatibili il Luna Controller e diversi comandi già utilizzati con Xbox o PlayStation, mentre alcuni titoli accettano mouse e tastiera. GameNight segue invece una logica più immediata: il televisore mostra la partita e i partecipanti collegano il proprio telefono tramite un codice, senza dover comprare un controller per ciascuno.

La qualità dipende soprattutto dalla connessione. Il cloud gaming reagisce in tempo reale ai comandi, quindi una rete instabile può provocare ritardi, perdita di definizione o interruzioni. Una connessione via cavo o un buon Wi-Fi a 5 GHz possono offrire risultati migliori, mentre reti mobili congestionate e router lontani dal dispositivo rendono meno piacevoli soprattutto giochi d’azione e competizioni veloci.

Il rapporto con Prime Video e cosa è realmente gratuito

Prime Video non si trasforma quindi in una console e, al momento, i giochi non vengono avviati direttamente dalla normale schermata dedicata a film e serie. L’integrazione riguarda piuttosto l’abbonamento Prime: con un’unica iscrizione si ottengono sia Prime Video sia l’accesso al catalogo Luna incluso, utilizzando però il sito o l’app del servizio gaming.

Amazon ha ridisegnato Luna ampliando l’offerta per gli iscritti Prime e rendendola più accessibile anche ai giocatori occasionali. Tra i titoli annunciati come inclusi figurano produzioni importanti come Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II e TopSpin 2K25, anche se disponibilità e catalogo possono essere modificati.

La funzione è disponibile anche in Italia e non richiede un supplemento finché il gioco scelto riporta chiaramente l’inclusione con Prime. La vera novità non è dunque una sezione gratuita dentro Prime Video, ma un vantaggio già compreso nell’abbonamento: aprire Amazon Luna, accedere con lo stesso account e scegliere uno dei titoli disponibili senza acquistare una console.