Una fotocamera professionale e tantissime nuove funzioni: non un iPhone lo smartphone che sta sbaragliando la concorrenza

C’è una linea sottile che separa gli smartphone di fascia alta dai dispositivi destinati a segnare un’epoca, e uno smartphone sembra collocarsi proprio su quel confine.

Non è un aggiornamento, ma un salto deciso in avanti, soprattutto per chi guarda allo smartphone come a uno strumento creativo oltre che al quotidiano come Oppo Find X9 Ultra.

Il cuore del progetto è chiaramente il comparto fotografico. Oppo ha spinto al massimo la collaborazione con Hasselblad, trasformandola in qualcosa di concreto, non più solo estetico. Il sistema include sensori multipli di altissimo livello, tra cui due fotocamere da 200 megapixel e uno zoom ottico che arriva fino a 10x reali, una rarità nel panorama mobile attuale .

Questa configurazione consente di coprire praticamente ogni situazione: dallo scatto grandangolare al dettaglio più distante, senza perdita evidente di qualità. Non è solo questione di numeri. La resa cromatica, la gestione della luce e il lavoro sui toni sono pensati per avvicinarsi a una fotografia più naturale, meno “filtrata”.

Il risultato è evidente soprattutto nei ritratti e nelle scene complesse, dove il dispositivo riesce a mantenere dettagli e profondità senza artifici eccessivi. È qui che il Find X9 Ultra prova davvero a fare la differenza rispetto alla concorrenza.

Prestazioni e autonomia: nessun compromesso

Accanto alla fotografia, Oppo non ha lasciato scoperti gli altri aspetti. Il dispositivo integra un processore di ultima generazione e fino a 16 GB di RAM, con una fluidità che si mantiene costante anche sotto stress, tra gaming e multitasking avanzato .

La batteria è uno degli elementi più sorprendenti: 7050 mAh, una capacità fuori scala per il segmento flagship. Nella pratica, significa arrivare a fine giornata senza ansie anche con utilizzo intenso, un aspetto che negli ultimi anni era diventato sempre più critico.

La ricarica rapida completa il quadro: tempi ridotti e gestione intelligente dell’energia, senza sacrificare la longevità del dispositivo.

Il display AMOLED da oltre 6,8 pollici, con refresh rate elevato, restituisce immagini luminose e leggibili anche in condizioni difficili. I contrasti sono profondi e la resa HDR è pensata per valorizzare contenuti multimediali e fotografia .

Sul piano estetico, Oppo ha scelto una direzione precisa: materiali premium e un design che richiama il mondo delle fotocamere professionali. Non è un caso. Il messaggio è chiaro: questo smartphone vuole essere percepito come uno strumento fotografico, non solo come un telefono.

Certo, dimensioni e peso sono importanti. Non è un dispositivo compatto e non prova nemmeno a esserlo. È pensato per chi cerca il massimo, senza compromessi ergonomici.

Il prezzo della leadership

Come spesso accade, innovazione e ambizione hanno un costo. Il Find X9 Ultra si posiziona nella fascia più alta del mercato, con un prezzo che supera i 1.600 euro al lancio .

Non è uno smartphone per tutti. È un prodotto che parla a una nicchia precisa: appassionati di fotografia, professionisti e utenti che vogliono il meglio disponibile, indipendentemente dal prezzo.

Un nuovo riferimento nel mercato

Guardando l’insieme, emerge un quadro chiaro: Oppo non ha cercato di bilanciare le caratteristiche, ma di spingere ogni singolo aspetto al limite. Il risultato è uno smartphone che non si limita a competere, ma prova a ridefinire gli standard.

Resta da capire quanto il mercato sia pronto ad accogliere un dispositivo così radicale. Perché il Find X9 Ultra non è un compromesso, e proprio per questo potrebbe non essere la scelta più semplice. Ma è anche quello che, più di altri, lascia la sensazione di anticipare ciò che verrà dopo.