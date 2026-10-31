Un tempo questi giochi erano secondari, oggi sono una rarità e valgono tanto

A spingere i prezzi sono tirature limitate, ritiri dal commercio e varianti prodotte per poco tempo, ormai quasi introvabili. Per chi negli anni Ottanta e Novanta giocava davanti al televisore a tubo catodico, con il controller rettangolare del Nintendo Entertainment System in mano, quelle scatole erano solo vecchi ricordi. Oggi, invece, alcune sono finite dritte nel mirino dei collezionisti.

Nel mercato dei videogiochi da collezione, il valore di un titolo NES non dipende solo da quanto sia famoso. Conta soprattutto quanto sia difficile trovarlo davvero. Secondo le quotazioni raccolte da PriceCharting, piattaforma seguita da molti collezionisti per controllare l’andamento dei prezzi, pesano tre fattori: una tiratura ridotta, un ritiro veloce dagli scaffali oppure una variante tecnica rimasta in produzione per poco tempo. Spesso è il dettaglio a cambiare tutto.

Una cartuccia comune può valere poche decine di euro; una versione con una stampa diversa, una scocca più vecchia o una confezione mai aperta può invece arrivare a cifre fuori scala. “Prima guardo il retro della cartuccia, poi la scatola”, ripetono spesso i collezionisti nei forum specializzati. Non è una battuta: nel collezionismo NES, anche una vite in più può fare la differenza.

Stadium Events e Nintendo World Championships, i simboli delle aste a cinque cifre

Tra i nomi più citati c’è Family Fun Fitness: Stadium Events, gioco sportivo pensato per funzionare con una pedana da corsa. La sua rarità nasce da una storia commerciale molto precisa: la versione statunitense rimase nei negozi per pochissimo tempo, prima che Nintendo acquisisse i diritti dell’accessorio fitness e sostituisse il titolo con World Class Track Meet.

Un controllo ravvicinato di una cartuccia vintage richiama la caccia ai giochi NES rari che oggi valgono molto.

Anni dopo, il risultato è un caso da manuale. Le quotazioni indicate da PriceCharting vanno da circa 19.000 a 175.000 dollari, a seconda delle condizioni e della completezza dell’esemplare. Anche il solo manuale, se autentico e ben conservato, può avvicinarsi ai 9.000 dollari. Numeri che spiegano perché, nei mercatini dell’usato, qualcuno controlli ormai con grande attenzione ogni vecchia scatola grigia.

Altro pezzo da collezione è Nintendo World Championships 1990: non un gioco tradizionale, ma una cartuccia da gara realizzata per un torneo organizzato negli Stati Uniti. La versione dorata, distribuita in pochissimi esemplari tramite il magazine Nintendo Power, viene valutata intorno ai 12.800 dollari. La variante grigia può arrivare, secondo le stime disponibili, fino a circa 79.500 dollari. Pochi pezzi, molta richiesta. E prezzi che salgono di conseguenza.

Mega Man a cinque viti, Little Samson e gli altri titoli da cercare in soffitta

Nel gruppo delle rarità spicca anche Mega Man nella variante detta “5 Screw”, con cinque viti sulla scocca della cartuccia invece delle tre presenti nelle versioni successive. Il gioco è molto conosciuto, ma è proprio questa prima configurazione a interessare i collezionisti. In base alle condizioni, PriceCharting indica valutazioni comprese tra circa 6.000 e 100.000 dollari.

C’è poi Little Samson, uscito tardi nella vita commerciale del NES e distribuito in quantità limitate. La reputazione del gioco, considerato uno dei titoli migliori della fase finale della console, ha tenuto alta la domanda nel tempo: le quotazioni vanno da circa 2.300 a 25.000 dollari. Molto più di quanto avrebbe immaginato chi lo ha lasciato per anni in una scatola di scarpe, magari accanto ai vecchi cavi dell’antenna.

Tra gli altri titoli ricercati ci sono Bubble Bath Babes, gioco non licenziato e prodotto in pochi esemplari, con prezzi stimati tra 1.700 e 5.000 dollari, e The Flintstones: Surprise at Dinosaur Peak, altra uscita tarda dell’era NES, valutata tra 1.500 e 15.000 dollari. Anche Power Blade 2 e Panic Restaurant rientrano nella lista dei giochi da controllare: il primo può arrivare a circa 16.500 dollari, il secondo a circa 12.700 dollari, sempre secondo le rilevazioni citate.

Cartuccia, manuale o confezione sigillata: perché le condizioni cambiano tutto

Nel mercato delle cartucce NES rare, lo stato di conservazione pesa quanto il titolo. A volte persino di più. Una cartuccia sciolta vale molto meno di un esemplare completo di manuale, inserto pubblicitario e confezione originale. Se poi il gioco è ancora sigillato, la valutazione può salire di categoria. Qui contano graffi, pieghe, etichette scolorite e piccoli strappi sul cartone.

Un caso curioso riguarda il DuckTales Remastered Timewalk Presskit: nel 2013 Capcom inviò 150 cartucce dorate in stile NES ad alcuni rappresentanti della stampa per promuovere la riedizione del gioco. La confezione includeva una lunch box e un certificato di autenticità. Un esemplare è stato proposto su eBay a 45.000 dollari: prezzo richiesto, non per forza valore di vendita, ma comunque indicativo dell’interesse per questi oggetti.

Per chi possiede vecchi giochi, il consiglio degli esperti è semplice: non vendere di fretta. Prima di portare una cartuccia NES a un mercatino conviene controllare titolo, regione, variante, presenza della scatola e condizioni generali. A volte è solo un ricordo d’infanzia. Altre, invece, un piccolo tesoro rimasto per anni in soffitta.