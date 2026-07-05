Un tecnico frigorista lo ha detto chiaro: il ghiaccio nel freezer consuma più energia di quanto pensi, ecco l'errore da evitare in estate

Un tecnico frigorista lo ha detto senza giri di parole: in estate il ghiaccio nel freezer può pesare sulla bolletta elettrica più di quanto si pensi. Il motivo è semplice.

Quando la brina diventa uno strato compatto, il congelatore deve lavorare di più per tenere il freddo. “Quando la brina diventa uno strato vero, il congelatore fatica. E quella fatica si paga”, ha spiegato. Non serve arrivare ai cassetti bloccati: a volte bastano pochi millimetri.

La soglia dei 5 millimetri: quanto pesa la brina sui consumi

Il numero da tenere a mente è 5 millimetri di ghiaccio. Secondo Altroconsumo, uno strato così può far salire i consumi del freezer fino al 20%. Non è una questione di ordine o di estetica: la brina fa da barriera tra le pareti fredde e l’interno del vano. Risultato: il motore resta acceso più a lungo per riportare la temperatura al livello impostato. Succede spesso con i congelatori più vecchi, ma può capitare anche con modelli recenti, soprattutto se lo sportello viene aperto di continuo.

Magari alle 19, mentre si prepara la cena e si cercano verdure, pane o gelati. “Il ghiaccio non è solo spazio perso”, ha detto il tecnico. “È energia dispersa”. E il problema non è raro: secondo una ricerca Selectra del 2021, il 17% dei consumatori non sbrina mai il freezer e il 26% non sa perché questa manutenzione serva davvero. Un dettaglio di casa, certo. Ma con effetti concreti.

Sbrinare senza rischi: tempi, cibi da salvare e strumenti da evitare

Per sbrinare il congelatore senza buttare cibo, meglio scegliere il momento giusto: quando il freezer è quasi vuoto, dopo aver consumato nei giorni prima i surgelati più ingombranti. La prima cosa da fare è staccare la spina. Serve per sicurezza e aiuta il ghiaccio a sciogliersi in modo regolare. Gli alimenti rimasti vanno messi in una borsa termica, con panetti refrigeranti, senza lasciarli per ore sul piano della cucina.

Un trucco rapido, usato anche da molti tecnici, è mettere nel vano una ciotola con acqua calda e chiudere lo sportello per qualche minuto: il vapore ammorbidisce la brina e accorcia i tempi. Da evitare, invece, coltelli, cacciaviti e strumenti metallici. Il rischio è forare il circuito refrigerante o danneggiare le pareti interne. Meglio una spatola in plastica o in legno, senza fretta. Alla fine va passato un panno asciutto: l’umidità lasciata dentro torna presto ghiaccio. Pochi minuti, ma fatti bene.

Temperatura, guarnizioni e serpentina: i controlli che tagliano gli sprechi

Dopo la pulizia, il risparmio passa soprattutto da tre controlli: temperatura del freezer, guarnizioni e serpentina posteriore. L’ENEA consiglia di tenere il frigorifero tra 1 e 4°C e il congelatore a -18°C. Ogni grado in meno, secondo l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, può aumentare i consumi di circa il 5%. Abbassare ancora la temperatura “per stare tranquilli” non conserva meglio gli alimenti: fa solo lavorare di più il compressore. Se la brina torna subito dopo lo sbrinamento, il problema può essere una guarnizione sporca o usurata.

Il test del foglio di carta resta il più semplice: si infila nello sportello chiuso e si prova a tirare. Se scivola via senza resistenza, entra aria calda. Conta anche la serpentina: una volta l’anno andrebbe pulita dalla polvere, soprattutto nei frigoriferi incassati o vicini a forno e termosifoni. Poi c’è il gesto più banale, ma spesso decisivo: non mettere dentro cibi tiepidi e non lasciare lo sportello aperto mentre si decide cosa prendere. In estate, anche questo pesa.