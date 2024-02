Un tablet SPATTACOLARE: Honor Pad X9 ora a PREZZO SUPER su Amazon!

Stai cercando un tablet dalle prestazioni eccellenti e dal prezzo contenuto? Perfetto, sei nel posto giusto perché abbiamo in serbo per te una super occasione. Oggi su Amazon puoi acquistare Honor Pad X9 ad un prezzo scontato.

Risparmi oltre 37 euro e lo paghi solamente 179,99 euro! Inoltre grazie al servizio Cofidis, che Amazon mette a tua disposizione, puoi dilazionare la spesa e pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Honor Pad X9: uno spettacolo di tablet tra le tue mani!

Questo tablet firmato Honor presenta un display da 11.5 pollici FullView 2K, con un rapporto schermo fino all’86% e una cornice stretta da 7,2 mm, che offre un piacere visivo a livello di punta.

Innovativo sfondo sonoro. I 6 grandi altoparlanti formano uno sfondo sonoro scioccante dal basso verso l’alto, e il subwoofer leggero, il sottofondo sonoro può formare un campo sonoro multidirezionale, in modo che il suono sia più potente e porti un’esperienza d’onda d’urto. Il corpo metallico adotta la tecnologia di sabbiatura anodizzata, che dona un tocco delicato, e gli angoli arrotondati si adattano perfettamente alla tua mano. Il corpo di 595 grammi ha uno spessore visivo di soli 6,9 millimetri.

E ancora collaborazione multi-schermo, Honor Pad X9 può interagire con il telefono cellulare sullo stesso schermo, consentendo di trascinare e rilasciare foto e video senza soluzione di continuità, rendendo più facile collaborare con gli stessi file. E poi è dotato della nuova presentazione dell’ufficio di Magic UI 7.1. Le carte del desktop sono chiare a colpo d’occhio e le grandi cartelle sono accessibili con un solo clic.

Protezione completa degli occhi: doppia certificazione di protezione degli occhi, bassa luce blu e assenza di sfarfallio, diverse modalità di protezione degli occhi integrate, per una protezione completa degli occhi. Infine a tua disposizione una batteria di grande capacità da 7250 mAh che consente di riprodurre video in locale per circa 13 ore.

Approfitta dello sconto e acquistalo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.