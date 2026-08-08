Un sogno che si avvera: Epic Games regalerà questi giochi completamente gratis, ma solo per un periodo limitato

I due titoli sono molto diversi, ma parlano a chi cerca qualcosa di più di un passatempo veloce. Beacon Pines e We Were Here Together possono essere aggiunti alla propria libreria su Epic Games Store entro il 13 agosto 2026, senza costi iniziali e senza abbonamenti. Una volta riscattati, restano legati all’account, come accade di solito con i giochi settimanali offerti da Epic. Non risultano indicati altri vincoli. Meglio comunque fare una verifica prima della conferma finale: il prezzo deve essere pari a zero.

Come scaricarli dall’Epic Games Store senza addebiti

Per ottenere i due giochi basta entrare nell’Epic Games Store con un account registrato, cercare Beacon Pines e We Were Here Together nella sezione dei giochi gratuiti e premere su “Ottieni” o “Scarica”.

Postazione PC con libreria di giochi a schermo, ideale per raccontare il riscatto di titoli gratuiti per un periodo limitato.

La procedura è semplice: accesso, scheda del gioco, conferma dell’ordine a costo zero. Proprio in quel passaggio conviene controllare il riepilogo, soprattutto se all’account sono collegati una carta o un portafoglio digitale. L’indicazione da seguire è sempre la stessa: verificare che non venga applicato alcun addebito. Dopo il riscatto, i titoli finiscono nella libreria PC personale e possono essere installati dal client ufficiale di Epic anche più avanti.

Beacon Pines è un’avventura narrativa ambientata dentro un libro misterioso, con un tono sospeso tra dolcezza e inquietudine. Il giocatore segue Luka, il protagonista, mentre indaga su una serie di strani eventi legati a un vecchio magazzino nel paese di Beacon Pines. Al centro del gioco ci sono le parole. Durante il percorso si raccolgono amuleti dorati con termini incisi, da usare nei momenti decisivi per completare frasi lasciate in sospeso e cambiare così il corso della storia. Le scelte finiscono in The Chronicle, un albero interattivo che permette di tornare ai bivi, confrontare strade diverse e vedere quanto una sola parola possa pesare sull’esito di una scena.

We Were Here Together, invece, è un gioco cooperativo di enigmi in prima persona pensato per due giocatori. Tutto comincia con una richiesta di soccorso che porta i protagonisti in una regione ghiacciata, tra strutture abbandonate, passaggi bloccati e luoghi legati a un castello. Qui conta parlare, più che muoversi in fretta. Ogni giocatore vede indizi diversi e deve descriverli all’altro, spesso a voce, per risolvere meccanismi, simboli e rompicapi. È un punto centrale del gioco: senza coordinamento si resta fermi. Con un dialogo chiaro, anche non perfetto, l’avanzamento diventa parte dell’esperienza.

Altri giochi gratis su Epic e Steam per arricchire la libreria PC

La promozione di Epic Games si aggiunge alla più ampia offerta di giochi free-to-play per PC, disponibili senza scadenza o con periodi gratuiti ricorrenti. Sullo stesso store si trovano titoli molto conosciuti come Fortnite, Rocket League, Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Fall Guys, Apex Legends, VALORANT, PUBG: Battlegrounds, Warframe, Destiny 2 e The Sims 4, oltre a produzioni come Magic: The Gathering Arena, Marvel Rivals, Infinity Nikki e Zenless Zone Zero. Alcuni includono acquisti interni, altri si basano su contenuti stagionali o pacchetti opzionali. Il download, però, resta gratuito.

Anche Steam resta uno dei punti di riferimento per chi vuole allargare la propria libreria PC gratis. La ricerca può essere filtrata per prezzo, così da mostrare solo i titoli free-to-play, con schede che riportano requisiti tecnici, recensioni degli utenti, aggiornamenti e lingue disponibili. Tra i giochi gratuiti più cercati ci sono Counter-Strike 2, Dota 2, Team Fortress 2, War Thunder, Lost Ark, Brawlhalla, Yu-Gi-Oh! Master Duel, VRChat, NARAKA: Bladepoint, Delta Force, Guild Wars 2, Fishing Planet e Unturned. Per demo, eventi a tempo e prove gratuite, vale la pena seguire anche le pagine ufficiali di sviluppatori ed editori: spesso le finestre durano pochi giorni, e perderle è facile.