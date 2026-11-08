Un poliziotto spiega come trovare sempre un telefono smarrito

Perdere uno smartphone è un imprevisto che può creare molta agitazione, soprattutto quando la posizione mostrata sulla mappa non permette di capire dove cercare.

Un agente della polizia spagnola ha illustrato una procedura che può aiutare a orientarsi meglio nelle situazioni più complicate. La differenza tra visualizzare un punto sullo schermo e individuare un dispositivo, però, dipende da funzioni già configurate e da requisiti specifici. Prima di trovarsi in difficoltà, conviene conoscere gli strumenti disponibili e i limiti da rispettare per evitare rischi inutili.

Dal segnale sulla mappa al punto esatto: perché il parcheggio è il caso più difficile

Il primo passo è usare Dov’è iPhone, da un altro dispositivo Apple collegato allo stesso account oppure dal sito iCloud.com/find. Da lì si può vedere dove si trova più o meno il telefono, farlo suonare, attivare la modalità smarrito o bloccarlo.

Il guaio arriva quando la posizione indica una zona troppo ampia: un garage, un centro commerciale, una strada piena di macchine. Serrano, nel video, la mette giù così: «Sai che è lì, ma non sai in quale macchina». Ed è proprio questo il punto. La mappa ti porta vicino, ma non sempre davanti all’oggetto.

In caso di telefono rubato, poi, cercare da soli può essere rischioso: se c’è il sospetto di un furto, la cosa giusta resta avvisare le forze dell’ordine. Dal lato tecnico, però, la differenza è chiara: la localizzazione normale indica l’area, mentre la ricerca di precisione può aiutare negli ultimi metri.

Ricerca precisa e condivisione della posizione: i requisiti da attivare prima del furto

La funzione indicata dal poliziotto è la Ricerca precisa. Sugli iPhone compatibili mostra sullo schermo distanza e direzione, con una freccia da seguire. Apple la usa anche per aiutare due persone che hanno scelto di condividere la propria posizione nell’app Dov’è a ritrovarsi più facilmente.

Qui sta il passaggio decisivo: se una persona fidata può vedere la tua posizione in tempo reale, e il tuo iPhone è ancora acceso e connesso, può avvicinarsi e usare la guida passo passo quando è nelle vicinanze. Ma non è una cosa che si sistema dopo il furto. Va preparata prima, condividendo la posizione dalla scheda Persone dell’app Dov’è con un familiare, il partner o un amico.

Secondo quanto riportato da Applesfera, servono dispositivi compatibili: per questa modalità tra persone, in particolare, iPhone 15 o modelli successivi. In pratica: si apre Dov’è, si aggiunge il contatto autorizzato e, dal suo telefono, si seleziona il nome della persona da trovare. Se tutto funziona, compaiono metri e direzione da seguire.

Privacy, persone fidate e limiti pratici: cosa fare senza mettersi a rischio

La condivisione della posizione non va presa alla leggera. Vuol dire permettere a qualcuno di sapere dove siamo, quindi va attivata solo con persone davvero fidate e solo finché ci si sente tranquilli. Apple permette di interromperla in qualsiasi momento dalla stessa app, e controllare ogni tanto la scheda Persone è una buona abitudine.

Ci sono poi limiti pratici: se l’iPhone viene spento, schermato, portato lontano o non riesce a collegarsi alla rete, la precisione può calare. E se la posizione porta a un luogo privato o a un’auto sospetta, meglio non improvvisare. Conviene raccogliere le informazioni, fare screenshot, segnare orario e indirizzo, poi chiamare la polizia.

La tecnologia può togliere un po’ di incertezza, ma non sostituisce la prudenza. Preparare in anticipo Dov’è, modalità smarrito e contatti fidati può fare la differenza tra sapere che il telefono è “da qualche parte” e arrivare, con l’aiuto giusto, a pochi metri dal punto in cui si trova.