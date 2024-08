Un gadget che non può mancare nella tua smart home: presa intelligente in MEGA SCONTO

TP-Link è un’azienda sempre molto attiva e presente nell’ambito della produzione e distribuzione di gadget per la casa e oggi la sua presa smart viene messa in offerta con sconto maxi del 31% per un prezzo totale e finale di 10,99€.

Rendi la tua casa sempre più intelligente con questa presa smart

La presa smart TP-Link Tapo P105 offre un design compatto e una connessione Wi-Fi 2.4GHz, consentendo di controllare l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici in qualsiasi momento. Grazie all’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, è possibile gestire da remoto la presa senza necessità di un hub aggiuntivo, rendendo tutto semplice e intuitivo.

La funzionalità di programmazione permette di creare routine personalizzate per l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici, ottimizzando le attività quotidiane con pochi semplici passaggi. Inoltre, grazie al timer integrato, è possibile impostare countdown per l’esecuzione automatica di azioni ricorrenti, come ad esempio spegnere una lampada nella stanza dei bambini al termine di una certa ora.

Per un’esperienza ancora più fluida, la Tapo P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, offrendo il controllo vocale per gestire gli elettrodomestici in maniera ancora più immediata e senza sforzo.

Un’ulteriore caratteristica utile è la modalità assenza, che simula la tua presenza in casa accendendo e spegnendo in modo casuale dispositivi come TV, radio o lampade, fornendo maggiore sicurezza anche quando sei lontano. Con queste funzionalità avanzate e un’interfaccia facile da usare, la presa smart Tapo P105 si rivela uno strumento pratico e versatile per migliorare la gestione della tua casa intelligente.

Su Amazon, viene messa in sconto del 31% la presa smart TP-Link che viene venduto al costo finale e totale di 10,99€.

