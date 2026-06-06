Un esperto di viaggi avverte: non mettete mai il telefono nei contenitori ai controlli in aeroporto

Tiffany, creatrice del profilo TikTok @travel.by.the.books, racconta che un agente la fermò mentre stava appoggiando il telefono direttamente nel contenitore: gesto innocuo all’apparenza, in realtà — secondo le sue parole — il modo più rapido per farselo rubare. Da allora, dice, il telefono finisce sempre dentro una tasca con cerniera della borsa prima di passare allo scanner.

Il punto debole non è lo scanner in sé, ma quei pochi secondi in cui l’oggetto viaggia sul nastro separato dal suo proprietario. Mentre ci si toglie le scarpe, si recupera il laptop e si rimette la cintura, la vaschetta resta incustodita: una finestra breve, ma sufficiente. La stessa cautela, sottolinea Tiffany, vale per qualsiasi oggetto appetibile — portafogli, gioielli, cuffie, occhiali da sole, contanti.

Il consiglio dell’esperto di viaggi: da non fare mai

C’è però un dettaglio che ribalta la logica intuitiva del passeggero diligente. Il laptop e il tablet vanno estratti e messi nella vaschetta da soli, e questo porta molti a pensare che anche il telefono vada trattato allo stesso modo. Non è così: un portavoce della Transportation Security Administration ha confermato che i piccoli dispositivi elettronici, telefoni inclusi, possono restare dentro il bagaglio a mano durante lo screening standard. L’abitudine di “svuotare tutto” nella vaschetta, insomma, è in parte autoinflitta.

E non è solo questione di ladri. Eileen Cotter Wright, travel writer e fondatrice di PureWander.com, ha lasciato il telefono in una vaschetta mentre correva verso una coincidenza. Se ne accorse al decollo, quando ormai era troppo tardi. Provò a contattare l’aeroporto dal laptop senza ottenere risposta; il dispositivo non fu mai recuperato. Aveva un’assicurazione e ottenne un sostitutivo, ma la dinamica resta istruttiva: in quel contesto il nemico non è sempre qualcuno in malafede, spesso è la fretta.

Tra le contromisure suggerite dagli esperti consultati c’è chi consiglia di distribuire gli oggetti su più vaschette anziché concentrarli, e chi raccomanda strumenti di tracciamento come AirTag o la funzione Trova. Misure che presuppongono il danno già avvenuto, però. La difesa più efficace agisce prima: fare in modo che il telefono non tocchi mai il fondo di quella vaschetta.

In un punto pensato per la sicurezza, il momento di massima vulnerabilità del passeggero dura quanto un nastro trasportatore.