Il messaggio “Umidità rilevata nella porta USB” indica che lo smartphone ha bloccato temporaneamente la ricarica per proteggere il connettore e i circuiti interni.

L’avviso può comparire dopo il contatto con acqua, vapore, sudore o condensa, ma anche quando nella porta USB-C sono presenti sporco e residui capaci di alterare il rilevamento. Nella maggior parte dei casi non significa che il telefono sia guasto: bisogna però evitare tentativi affrettati e lasciare asciugare correttamente il dispositivo.

Perché la ricarica viene bloccata

La porta di ricarica contiene piccoli contatti metallici attraversati dalla corrente. Se tra questi rimane dell’umidità, possono verificarsi anomalie, corrosione o danni al circuito di alimentazione. Per ridurre il rischio, molti smartphone recenti interrompono automaticamente la ricarica via cavo quando rilevano condizioni potenzialmente pericolose.

L’avviso può apparire anche senza una caduta diretta in acqua. È sufficiente utilizzare il telefono sotto la pioggia, tenerlo in una tasca umida, portarlo in bagno durante una doccia calda oppure spostarlo rapidamente da un ambiente freddo a uno caldo. Anche il cavo USB bagnato o sporco può far scattare la protezione.

In alcuni casi il messaggio dipende da polvere, lanugine o residui accumulati nella presa. Questi materiali possono trattenere umidità o creare un contatto anomalo tra i pin. Prima di pensare a un guasto è quindi utile controllare con attenzione sia il connettore del telefono sia quello del cavo di ricarica.

Cosa fare appena compare l’avviso

La prima operazione consiste nello scollegare immediatamente il cavo. Non bisogna inserirlo più volte nel tentativo di far partire la carica, perché il continuo contatto potrebbe spingere l’umidità più in profondità o sollecitare i componenti interni.

È consigliabile togliere la cover e asciugare soltanto la parte esterna del telefono con un panno morbido e privo di pelucchi. Il dispositivo può poi essere tenuto con la porta rivolta verso il basso e mosso delicatamente, senza scuoterlo con forza, per favorire l’uscita di eventuali gocce.

Lo smartphone deve essere lasciato in un luogo asciutto e ben ventilato. Un normale ricambio d’aria o un ventilatore impostato a bassa intensità possono aiutare, purché non vengano diretti getti violenti dentro la porta. Anche quando il connettore sembra asciutto, è prudente attendere alcune ore prima di provare nuovamente la ricarica.

Gli errori che possono danneggiare il telefono

Non bisogna usare phon, termosifoni o altre fonti di calore diretto. Temperature elevate possono danneggiare la batteria, le guarnizioni, gli adesivi interni e i componenti elettronici. Anche lasciare il telefono sotto il sole per accelerare l’asciugatura è una scelta rischiosa.

È meglio evitare di soffiare nella porta con la bocca, perché il fiato contiene umidità. Non vanno inseriti neppure cotton fioc, carta, aghi, stuzzicadenti, graffette o altri oggetti: potrebbero lasciare fibre, piegare i pin o causare un danno al connettore USB-C.

Il riso non è una soluzione affidabile. Può lasciare polvere e piccoli residui nelle aperture del dispositivo senza garantire una vera asciugatura interna. Non devono essere utilizzati nemmeno spray, alcol, detergenti o lubrificanti, salvo indicazioni specifiche fornite da un centro assistenza autorizzato.

Come ricaricare il telefono durante l’attesa

Se il modello supporta la ricarica wireless, questa può rappresentare una soluzione temporanea, ma soltanto quando la superficie posteriore del telefono è completamente asciutta. La ricarica senza fili non utilizza la porta USB, ma non deve essere impiegata se il dispositivo è ancora bagnato o si è immerso in acqua.

Dopo un tempo sufficiente è possibile riavviare lo smartphone e provare con un cavo e un alimentatore asciutti, possibilmente già verificati su un altro dispositivo. Se l’avviso ricompare, è meglio non insistere e lasciare trascorrere altro tempo.

Quando il messaggio resta attivo per molte ore, compare senza alcun contatto apparente con liquidi oppure torna frequentemente, la causa può essere sporco compatto, ossidazione o un difetto del sensore. In presenza di ricarica instabile, surriscaldamento o danni visibili è opportuno rivolgersi all’assistenza tecnica.

Le procedure possono cambiare leggermente in base al produttore e al modello. Le indicazioni ufficiali dei principali marchi raccomandano comunque di scollegare il caricatore, lasciare asciugare il connettore in modo naturale e non utilizzare calore, oggetti metallici o rimedi improvvisati. L’avviso è una misura di protezione e non dovrebbe essere aggirato forzando la ricarica.